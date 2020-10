Tuhansia talvitakkeja lahjoitetaan asunnottomille

Partioaitta sai tuhannet ihmiset lahjoittamaan hyväkuntoisia talvitakkeja asunnottomille. Takkeja jaetaan tänä poikkeusvuonna lauantaina 17.10. pidettävien Asunnottomien yö -tapahtumien lisäksi koko syksyn ja talven ajan eri toimipisteissä.

Tuhannet käytetyt talvitakit löytävät uuden omistajan lauantaina 17.10. Asunnottomien yö -tapahtumissa, kun vuosittaiseen Asunnottomien yön takkikeräykseen lahjoitetut takit jaetaan eri puolilla Suomea apua tarvitseville. Tänä poikkeuksellisena vuonna osa Asunnottomien yön ohjelmaa on hajautettu pienempiin tapahtumiin ja lisäksi vaatejakoa jatketaan myös varsinaisen tapahtuman jälkeen.

Takkikeräys on ollut osa vuosittaista Asunnottomien yö -tapahtumaa jo neljänä vuonna ja keräyksen järjestää Partioaitta. Keräysjakson ajan yrityksen 19 myymälässä on keräyslaatikko, johon hyväkuntoisen takin voi jättää lahjoitukseen. Lisäksi lahjoituksen on voinut tehdä postitse lähettämällä.

Talvitakki on konkreettinen ja paikallinen apu

Tämän vuoden takkikeräys on koettu erityisen tärkeänä, sillä koronavirus on vaikeuttanut monien asunnottomien elämää. Taloudellisen epävarmuuden seurauksena asunnottomuuden on ennustettu kasvavan syksyn ja talven mittaan. Asunnottomien auttamisen lisäksi tämän vuoden Asunnottomien yön teemana korostuu ennaltaehkäisevä työ ja neuvontapalvelut asunnottomuusuhan alla oleville.

”Lämmin talvitakki on konkreettinen apu asunnottomalle ja se on yksi tärkeimmistä syistä, miksi ihmiset ovat lähteneet mukaan keräykseen. Apu on myös hyvin paikallista, sillä keräyspisteet sijaitsevat myymälöidemme yhteydessä ja lahjoitukset toimitetaan ensisijaisesti alueen paikallisille toimijoille. Takkeja jaetaan tänä vuonna 17 eri paikkakunnalla”, kertoo Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.

Paikallisten keräyspisteiden lisäksi takkilahjoituksen on voinut tehdä myös postitse. Postitse lähetetyt lahjoitukset ohjataan niille alueille, joissa omaa keräyspistettä ei ole ollut sekä tapahtumiin ja toimijoille, joissa avun tarve on suurin. Yhteensä lahjoituksena saatiin lähes 5000 takkia, ja ne jaetaan yhteistyössä Vailla vakinaista asuntoa ry:n ja muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Partioaitan ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n yhteistyö alkoi vuonna 2017. Suuren lahjoitusmäärän vuoksi lämpimiä talvivaatteita on toimitettu Asunnottomien yön tapahtumien lisäksi esimerkiksi päiväkeskuksiin, diakoniatoimistoihin ja päihdetyöhön ympäri Suomen. Takkikeräyksen logistiikassa ja toteutuksessa ovat olleet mukana Posti, kauppakeskus Iso Omena, kauppakeskus Sello, kauppakeskus Itis, kauppakeskus Koskikeskus, kauppakeskus Skanssi, kauppakeskus Ideapark Lempäälä.

Takkikeräys toteutettiin 28.9.-11.10.2020.

Tietoa kampanjasta: www.partioaitta.fi/hyvakiertamaan