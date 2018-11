Tukea pienen kielialueen uutisrobotiikan tarpeisiin - STT mukana eurooppalaisessa yhteistyöhankkeessa

Pikkulintu lennähtää Finlandia-taloon – STT esittelee seurantatyökaluaan Mediapäivässä 7.11.2018 14:13 | Tiedote

Suomen Tietotoimisto on tänä vuonna yksi Mediapäivä 2018 -tapahtuman kumppaneista. Näkyvin osa kumppanuutta on verkkosivujen seurantaan tarkoitetun STT Pikkulinnun esittely päivän aikana. STT Pikkulintu on toimitustyötä helpottava ja automatisoiva työkalu, jonka testaaminen arjen uutistyössä on jo aloitettu uutistoimistossa.