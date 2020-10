Tukea vanhojen rakennusten kunnostukseen ELY-keskukselta

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaan harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat ELY-keskuksesta hakea yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, ja nyt muutaman vuoden tauon jälkeen myös kunnat ja kuntayhtymät. Saariston ympäristönhoitoavustusta voidaan myöntää saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle tai yhdistykselle tai säätiölle.

Hevostallin uusi elämä

Kuusankosken-Kymintehtaan arvokkaassa kulttuuriympäristössä on Tallinmonttu -niminen rakennus. Rakennus on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

Aikanaan rakennus on toiminut Kymi-yhiön hevostallina. Viimeiset hevoset poistuivat yhtiön palveluksesta 1950-luvulla ja niiden tilalle tulivat autot. Autotallina toimimisen jälkeen on puutarhaosasto pitänyt rakennusta tukikohtanaan, kunnes vuodesta 2007 alkaen on rakennuksessa kokoontuneet yhtiön piirissä toimineet henkilöstökerhot, jotka nykyisin ovat avoimia yhdistyksiä.

Viime vuonna rakennuksen kunnostusta tuettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ra-kennusperintöavustuksella. Näillä rahoilla saatiin kunnostettua rakennuksen erikoinen kellotapuli. Kunnostus tehtiin pääosin Xamkin oppilastyönä.

Kunnostustukea saadaan hakemusten mukaan

Rakennusperinnön hoitoavustus on tarkoitettu rakennusperinnöltään arvokkaiden rakennusten ja alueiden säilyttämiseen ja suojelemiseen. Kunnostukset tulee tehdä rakennusten ja alueiden ominaispiirteet säilyttäen.

Ensisijaisia avustuskohteita ovat kaavamääräyksin suojellut rakennukset sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön tai arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvat kohteet. Lisäksi avustusta voidaan myöntää myös paikallisille kulttuurihistoriallisesti merkittäville rakennuksille.

Vanhoja rakennuksia voi kunnostaa myös saaristossa, joten myös saariston ympäristönhoidon avustusta kannattaa harkita vanhojen rakennusten kunnostuksiin.



Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Kotkassa, Pyhtäällä, Parikkalassa, Ruokolahdella ja Taipalsaarella. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt. Avustusta voidaan myöntää saaristolaisen rakennusperinnön lisäksi saaristoluonnon suojelemiseen sekä saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai parantamiseen.

Rahoitusta molempiin avustusmuotoihin myönnetään sen mukaan, paljonko kysyntää avustuksille alueella on, joten toivomme tietenkin paljon hakemuksia.

Miten haen avustusta vanhan rakennuksen kunnostukseen

Rakennusperinnön hoitoavustuksen ja saariston ympäristönhoidon avustuksen myöntää ympäristöministeriö. ELY- keskukset saavat jaettavakseen avustuksia sen mukaan, paljonko alueella on kunnostuksiin kysyntää. Valtakunnallisesti rakennusperinnön hoitoavustuksiin on tänä vuonna varattu rahaa 1,7 miljoonaa euroa. Saariston ympäristönhoitoavustusten määrä perustuu saatuihin hakemuksiin.

Myönnetyn avustuksen osalta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan museoiden rakennustutkijat ohjaavat ja valvovat avustuskohteiden käytännön korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä.

Avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea yksityishenkilöt sekä rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, ja nyt muutaman vuoden tauon jälkeen myös kunnat ja kuntayhtymät.

Saariston ympäristönhoitoavustusta voidaan myöntää saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle tai yhdistykselle tai säätiölle.

Hakuaika on tänä vuonna 15.10 - 30.11.2020.



Lisää tietoa sekä lomakkeet löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta.