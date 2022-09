Tule hypistelemään uutuutta, joka uudistaa kerrostalojen sisäilman

Climecon osallistuu Helsingin Messukeskuksessa 4-6.10 järjestettäville Finnbuild-messuille isolla osastolla. Yhtiön messuosaston ilmanvaihtoratkaisuissa yhdistyvät vastuullisuus, teknologia ja design. Climeconin löytää messuilta osastolta 6d60.

Climecon esittelee tuoteuutuuksia, suunnittelu- ja valintaohjelmien vinkkejä, ilmanvaihdon tyylikkäimmät kotimaiset ratkaisut sekä edistyksellistä teknologiaa. Messukävijällä on mahdollisuus tutustua hiilineutraalin yrityksen pitkäjänteiseen vastuullisuustyöhön. Eikä Climeconin jäätävän hyvä meininki jätä ketään kylmäksi – osastolta löytyy varmasti jokaiselle jotakin!

Ilmanvaihto tarpeenmukaiseksi päivässä MyAirilla

Älykkään ilmanvaihtojärjestelmä MyAirin avulla muutetaan kerrostalon koneellinen poistoilmanvaihto tarpeenmukaiseksi. Uusi MyAir-säädin antaa asukkaalle vallan säätää oman huoneistonsa ilmanvaihtoa ja avaa samalla mahdollisuuksia huikeisiin energiasäästöihin.

Esittelyssä EPD-verifioidut ilmanvaihtoratkaisut

Climeconin valikoimasta yleisimmin käytössä olevat päätelaitteet sekä huuvat ovat Rakennustietosäätiön EPD-elinkaariarvioinnin piirissä. RTS EPD on ympäristöseloste, jossa tuotteiden hiilijalanjäljen lisäksi on selvitetty monia muita tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Hiilineutraalit venttiilit – LINE Accoya

Asuinilmanvaihdon LINE-sarjan Accoya-puiset venttiilit ovat ensimmäiset hiilineutraalit venttiilit ilmanvaihdossa. Sertifioinnissa käytettiin South Polen Climate Neutral Label -merkin kriteeristöä. Päästöjen minimoinnin jälkeen tuotteen hiilidioksidin tuotoksi koko elinkaarensa aikana jää vain 2,53 kg, mikä kompensoidaan.

John Nurmisen Säätiö on vieraana Climeconin osastolla

John Nurmisen Säätiön toimintaan kannattaa tulla tutustumaan tasatunnein ensimmäisenä messupäivänä. 30. juhlavuottaan viettävän Säätiön yritysvarainhankinnan päällikkö Ari Rytkönen kertoo Climeconin kanssa tehdystä yhteistyöstä ja kuinka konkreettisilla toimilla tähdätään Itämeren hyvinvointiin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Vihreää teknologiaa FG Master huuvien sammutusjärjestelmässä

FG Master on aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä F-luokan rasvapaloihin. Järjestelmä on täysin integroitavissa kiinteistön paloilmoitinlaitteistoon. Uutuus on vihreää teknologiaa ja vaikuttavat aineet ovat ihmisille, elintarvikkeille sekä keittiölaitteille vaarattomia, luontaisia aineita.

UV-teknologiaa ammattikeittiön ilmanpuhdistuksessa jo yli 20 vuoden ajan

Climeconin huuvien neliportaisella puhdistuksella, jossa yhdistyy kaksi eri UV-valoa, otsoni ja mekaaninen erottelu, on puhdistettu ammattikeittiöiden ilmaa jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Jatkuvasti kehittyvät CleanMaster-huuvat ja -ilmanvaihtokatot kruunaavat Climeconin ammattikeittiön valikoiman.

Päätelaitteiden automaattinen valinta nopeuttaa suunnittelua Vent.X:llä

Syötä tilan mitat, kokonaisilmamäärä ja tilatyyppi, niin saat automaattiset ehdotukset tilan päätelaitteiksi. Päätelaitteiden valinta- ja mitoitusohjelman Vent.X:n uudistus kääntää IV-suunnittelun päälaelleen MagiCAD- ja Revit-ohjelmilla.

LINE-mallisto tuo uudet materiaalit ilmanvaihtoon

Accoya-puisten venttilien lisäksi LINE-sarjassa on opaalilasiset ja maalatut, teräksiset venttiilit. Kustomointi onnistuu kiinnittämällä haluttu materiaali LINEb-osaan. Sarjan venttiilit kehitettiin osaksi sisustusta muotoilun ammattilaisten kanssa.