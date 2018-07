Tule katsomaan “Helmetin pistettä” Ropeconiin!

Ropecon on Suomen suurin vuosittainen roolipelitapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 27.-29.7. Helsingin Messukeskuksessa. Myös Helmet-kirjasto on mukana tapahtumassa.



Ropecon on vuosittain heinä-elokuun vaihteessa järjestettävä Suomen suurin roolipelitapahtuma. Ropecon järjestetään 27.-29.7. Helsingin Messukeskuksessa. Koska kirjastosta löytyy asiansa osaavia nörttejä joka lähtöön, on myös Helmet-kirjasto mukana tapahtumassa! Ropeconin ohjelmistoon kuuluu muun muassa larppeja, pöytäroolipelejä, kortti-ja figuturnauksia, lautapelailua, luentoja, paneeleita, työpajoja ja tanssiaiset.



Helmet-kirjastojen pisteen löydät Ropeconin halli kolmosesta, missä tapahtumaan osallistujat pääsevät tutustumaan kirjaston palveluihin, pelaamaan lautapelejä sekä paljon muuta. Kirjasto tarjoaa Ropeconin-kävijöille myös Pajan, jossa voit tutustua uudenlaiseen kirjastotoimintaan, esim 3d-tulostimiin. Lapset voivat osallistua päivän mittaan Satuteltan satutunneille. Paikalla on myös Vinkkikioski, josta lukuintoiset voivat tulla kysymään itselleen lukuvinkkejä. Uutuutena tuomme mukanamme myös suositut Harry Potter- ja Kalevala-pakohuonepelimme

Paikan päälle pohjoiselle sisäänkäynnille saapuu myös Espoon kirjastoauto Välkky, josta voi hankkia kirjastokortin, lainata ja palauttaa aineistoa. Auton peruskokoelmaa on täydennetty rooli- ja lautapeleillä, sarjakuvilla sekä fantasia-, tieteis- ja kauhukirjallisuudella.



Miksi kirjasto on mukana?



Ropeconissa kirjasto kohtaa uusia asiakkaita ja tutustuttaa vanhat, tututkin asiakkaat uusiin palveluihin, kuten kirjaston Pajoihin ja pakohuoneisiin. Keräämme Ropeconissa myös vuosittain palautetta, jonka pohjalta kehitämme palveluitamme. Kokeilevana kirjastona haluamme olla mukana siellä, missä asiakkaammekin!

PS. Tärkeintä Ropeconiin osallistumisessa on kuitenkin se, että kaikilla on hauskaa.



Tervetuloa tutustumaan kirjaston´pelitoimintaan ja asiantuntemukseen Ropeconissa!