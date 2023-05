Tule keräämään roskia strömsöläisten kanssa!

23.5. järjestetään Miljoona roskapussia -tapahtuma, jonka tavoitteena on nostaa Vaasassa kerättyjen pussien määrää yhden päivän aikana hurjasti ylöspäin. Tavoitteemme on siivota frisbeegolfrata Arboretumin sekä monitoimiviheriön ympäristö roskista. Yhteishenkeä ja keräämisintoa nostattamassa on Strömsöstä tuttuja tyyppejä.

Kuva: Yle / Jari Sillanpää

Kokoonnumme Arboretumin parkkipaikalla klo 18 ja keräämme kahden tunnin ajan lähiympäristön roskat. Osoite on Ruutikellarintie 6. – Mitä useampi tulee mukaan, sitä nopeammin työ sujuu ja sitä hauskempaa meillä on. Tehdään tästä yhdessä hieno tapahtuma, Strömsön Matias Jungar kannustaa. Näin osallistut: ota mukaan käsineet ja roskanpoimija, jos sellainen löytyy kotoa

me tuomme roskapussit ja roskapiikkejä

muista myös juomapullo

emme tarjoile mehua tai kahvia, koska siitä tulee lisää roskia

muista merkitä keräämäsi roskapussien määrät laskuriin! Voit kerätä roskia myös omasta lähiympäristöstäsi, jos et pääse paikan päälle. Muista vain rekisteröidä roskapussisi, niin kasvatat yhteistä pottiamme. Kaikilla tapahtumaan osallistuneilla on mahdollisuus päästä opastetulle kierrokselle Strömsöhön 15.6. Mukaan mahtuu 200 ensin ilmoittautunutta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta siivota kanssamme juuri tänä päivänä, voit kerätä roskia myös silloin kun se sinulle sopii. Lue lisää Miljoona roskapussia -kampanjasta.

