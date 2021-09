Tule mukaan vaasalainen nuori - syksyn uudet ryhmät alkavat Klaarassa

Hevari on pienryhmässä toteutettava, 10 tapaamiskerran maksuton ryhmä hyvinvoinnistaan kiinnostuneille 18-29-vuotiaille nuorille aikuisille. Ryhmään otetaan 8 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 27.10. alkaen klo 13-15.

– Valmennuksen tavoitteena on löytää omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä tukea nuoria aikuisia positiivisten muutosten tekemiseen omassa elämässään, kertoo ohjaaja Meri Saarikangas.

Ilmoittautumiset 20.10.2021 mennessä ja lisätiedot: Meri Saarikangas puh. 040 159 8177 meri.saarikangas@vaasa.fi tai Johanna Venäläinen puh. 040 358 5514 johanna.venalainen@vaasa.fi.

Käynnissä on ruotsinkielinen keskusteluryhmä Ninni – Kom med 25.10!

Ruotsinkielinen Ninni-keskusteluryhmä on tarkoitettu 13-24-vuotiaille, joiden läheisellä on tai on ollut päihde- tai mielenterveysongelma. Ryhmä on aloittanut jo elokuussa, mutta mukaan ovat edelleen tervetulleita uudet ja ”vanhat” osallistujat maanantaisin 25.10., 29.11. ja 20.12. klo 16-17.30 ilman ilmoittautumista.

Ryhmä jatkuu myös kevätkauden, tammikuusta toukokuuhun. Ryhmä on tarkoitettu 13-24-vuotiaille, mutta saavat vanhemmatkin aikuiset osallistua.

– Ryhmässä ei ole rajattua osallistujamäärää, eikä ilmoittautumista. Ryhmässä ”saa tulla ja mennä” kuten haluaa, siksi kaikki ovat tervetulleita mukaan! Ryhmässä autamme nuoria ymmärtämään, että vanhempien tai läheisen päihdeongelma ei ole tahallaan aiheutettu, vaan se on sairaus, kertoo ryhmän ohjaaja Cecilia Sundman.

Ryhmässä voi jatkaa useamman vuoden, jos niin haluaa. Ninni-ryhmä on ollut toiminnassa jo vuodesta 2016 asti. Ryhmän nimi tulee Muumeista, joissa Ninni on näkymätön lapsi (ett osynliga barnet dvs. ett bort glömt barnet). Ryhmä toteutetaan yhteistyössä usm:n eli Understödsföreningen för svenksspråkig missbrukarvård r.f. kanssa. Ohjaajina toimivat Cecilia Sundman Klaarasta ja Eva Asplund usm:stä.

Ilmoittaudu 1.11. mennessä suomenkieliseen keskusteluryhmään nuorille, joiden läheisellä on päihde- tai mielenterveysongelma

Suomenkielinen keskusteluryhmä 16-24-vuotiaille nuorille, joiden läheisellä tai ystävällä on tai on ollut päihde- tai mielenterveysongelma tai –haasteita alkaa maanantaina 8.11.2021 klo 16.

Keskustelujen kautta lisätään nuorten tietoisuutta riippuvuus- ja mielenterveysongelmista sekä annetaan mahdollisuus tavata muita nuoria, joilla on samankaltainen tilanne. Pääpaino ryhmässä on omasta itsestään huolehtimisen ja oman jaksamisen tukemisessa. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksia, tietoa ja ymmärrystä, ja siksi ryhmässä on vaitiolovelvollisuus.

– Meillä on valmis malli toiminnalle ja keskusteluihin eri teemat, kuten itsetunnon vahvistaminen, ilon lähteet, vastuunkanto, häpeä ja syyllisyys. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin nuorten oma osallistuminen ryhmän suunnitteluun ensimmäisellä tapaamiskerralla. Siten ryhmästä saadaan osallistujien näköinen, ja se antaa parhaan mahdollisen hyödyn heidän sen hetkisessä elämäntilanteessaan, kuvailee ryhmän ohjaaja Sari Pukkinen Nuorisoasema Klaarasta.

Ilmoittautumiset keskusteluryhmään viimeistään 1.11.2021: nuorisoasema@vaasa.fi tai sari.pukkinen@vaasa.fi puh. 040 143 4615. Ryhmään otetaan mukaan noin 10 nuorta ja ryhmä toteutetaan yhteistyössä Finfamin kanssa. Ohjaajina toimivat Klaarasta Sari Pukkinen ja Finfamista Anna Håkans.