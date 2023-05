Tuleeko Monty Python - tähti Suomeen kesällä 2023?

Monty Pythonin perustajajäsen Eric Idle on ilmaissut kiinnostuksensa tulla vierailulle Suomeen, Raaseporiin, katsomaan tuotostaan, SPAMalot-musikaalia. Hän twiittaa: ”Kesäsuunnitelmia? Miksi et matkustaisi Suomeen? Käykää katsomassa lumoava SPAMalot-tuotanto kesäkuun 29. päivästä elokuun 6. päivään Raaseporin kesäteatterissa.”



“Summer plans? Why not visit Finland? See the enchanting production of Spamalot from June 29th to August 6th at the Raseborgs Summer Theatre performed in Swedish although they will sing Finland, Finland, Finland in English!

@montypython”