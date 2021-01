Tuleeko Stadin Dumarin Testamenttipelistä viraali?

Viraali on nettislangia ja tarkoittaa nopeaa asian tai ilmiön leviämistä sosiaalisessa mediassa. Viraali leviää kuin virus. Toisin kuin virus, viraali on tavoiteltu ilmiö varsinkin digitaalisen markkinoinnin maailmassa.

Some-aikana liidien pyydystäminen on digitaalisen markkinoinnin kulmakiviä.

Liidejä jahdataan rahalla ja kekseliäisyydellä. Pahimmillaan niistä voi joutua maksamaan sievoisen summan, mikä ei välttämättä edes takaa kauppaa.

Yksi näppärä tapa relevanttien liidien hankintaan on tehdä peli huomiota herättävästä aiheesta ja yhdistää siihen tiedotuskampanja kuten varatuomari Jouni Korhonen, Stadin Dumari on tehnyt.

Viraaliksi kasvu

Miten syntyy viraali?

- Tuon kun tietäisin, emme muuta tekisikään kuin viraaleja. Jotain kuitenkin tiedetään tutkimusten perusteella. Kysymyksiin vastaaminen tulee olla mukavaa ja kysymykset eivät saa olla liian vaikeita. Sisällön pitäisi liittyä vastaajaan jollain tavalla. Palaute täytyy tulla välittömästi. Tuloksissa saa olla yllätyksiä, jolloin vastaaja innostuu jakamaan niitä somessa, kertoo Jaakko Alasaarela Zef.fi:n toimitusjohtaja.

Zef.fi on suomalainen kyselyalustojen innovatiivinen tekijä, jolla on vahva digitaalinen osaaminen. Zef.fi:llä on Suomessa yli 5 000 käyttäjää. Kyselyalusta taittuu moneksi, myös hyötypeliksi, jossa sisältö ratkaisee.

Less is more -sanonta pitää kutinsa myös viraaleissa. Alasaarela antaa esimerkin Candy Kingin kyselystä, joka tehtiin persoonallisuustestin pohjalta. "Testaa karkkipersoonasi" - kysely kolahti some-kansaan kuin häkä. Viraalia vauhditti myyntilause: "Voita vuoden irtokarkit". Viikossa testi keräsi noin 100 000 yhteystietoa. Vastaajia oli noin puoli miljoonaa.

- Niin sanottu kriittinen massa kohdataan noin 30 000 vastaajan kohdalla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vastaaja alkaa "törmäämään" useissa eri asiayhteyksissä kyselyyn. Ihminen ryhtyy toimimaan, kun ärsykkeitä tulee tarpeeksi monesta suunnasta. Sama logiikka pätee myös kyselyhin, joita kohdataan somessa, havainnollistaa Alasaarela.

Vain ammattilaiset apuna

Stadin Dumari eli Jouni Korhonen julkaisi Testamenttipelin jouluaaton aattona 2020. Testamenttipeliä oli jo pelattu loppiaisen edeltävään päivään mennessä noin 1830 kertaa. 14 henkilöä jätti kontaktitietonsa myöhempää yhteydenottoa varten.

- Nyt ei ole varaa laiskotteluun, vaan on ryhdyttävä töihin. Testamenttipelin avulla, joka on myös stadiksi, olemme herättäneet orastavan mielenkiinnon mediassa ja somessa. Nyt on taottava kun rauta on kuuma, jotta Testamenttipelistä saadaan viraali, sanoo Omatoimittaja.fi:n toimitusjohtaja Anne Lampinen.

Lampinen on pitkänlinjan toimittaja, joka tekee persoonallisella otteella viestintää.

Hän toteaa, että moni kokee testamentin teon mukavuusalueen ulkopuoliseksi asiaksi, joten kynnys sen tekemiseen voi olla korkea.

- Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Onneksi on humoristisia ja ennakkoluulottomia asiakkaita kuten Stadin Dumari, joka on valmis tekemään omannäköistä brändiä ja samalla kasvattamaan asiakaskuntaansa.

- Lakimies on monelle hyvin intiimi asia. Ihmiset haluavat hoitaa lakiasiansa ihmisen kanssa, jonka kanssa henkilökemiat skulaavat, sanoo stadin slangia harrastava varatuomari.

Kuvaavaa on, että brittihuumoristaan tunnetun Korhosen slogan on: "Sujuvaa sopimista, sivistynyttä riitelyä".

Omasta ammattietiikastaan Korhonen on hyvin tarkka, kenen kanssa yhteistyötä tekee.

- Vain ammattilaiset kelpaavat, hän sanoo.



Pelaa Testamenttipeli:

Yleiskielellä

Stadiksi

Yhteystiedot:



Stadin Dumari

varatuomari Jouni Korhonen

045 6581 333

Kyllikinportti 2

00240 Hesinki

Stadin Dumarin nettisivuille.

www.stadu.fi