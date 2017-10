Tulevaisuuden koulu Academyn vahva alku vakuutti – Suomessa koulutettavien konsulttien määrä yli viisinkertaistetaan ensi vuonna

Jaa

Digiosaajille on Suomessa huutava tarve ja sitä korostaa myös työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä Reboot Finland -ilmiö. Suomessa keväällä lanseerattu tulevaisuuden koulu, Academy, vastaa osaltaan osaajien kysyntään ja on nyt kovassa nosteessa. Academy on kiihdytetyn oppimisen menetelmää käyttävä koulutus, josta valmistuu IT-konsultiksi vain kolmessa kuukaudessa. Jatkossa konsepti laajenee myös muille toimialoille. Jo 80 % tällä hetkellä koulutuksessa olevista konsulteista on kiinnitetty tulevaan työpaikkaansa asiakasyrityksille ennen ohjelman puoliväliä. Vaikuttavien tulosten ansiosta Academystä tulee ensi vuonna itsenäinen organisaatio. Uusissa tiloissaan Academy aikoo viisinkertaistaa koulutettavien konsulttien määrän nostamalla luvun sataan. Vuonna 2020 Academy aikoo kouluttaa 400 uutta konsulttia. Rekrytointi Suomen toiseen Java-ohjelmaan on parhaillaan auki ja jatkuu joulukuuhun.

Academyn pääopettaja ja sovelluskehityksen ammattilainen Tommi Teräsvirta luotsaa innokkaita konsultteja varmaotteisesti.

Suomen ensimmäisen Academy-kurssin aloitus on ylittänyt kaikki odotukset. Syyskuussa kurssin aloittaneista konsulteista 80 % on jo kiinnitetty tulevaan työpaikkaansa asiakasyrityksille, eikä koulutusohjelma ole vielä edes puolessa välissä. Heille työpaikka on siis jo taattu, siinä missä Ruotsin Academyssä konsulttien tarjoaminen aloitetaan tyypillisesti vasta koulutuksen loppupuolella. Koulutuksen aikana konsultit ovat tavanneet IT-alan yritysten edustajia, jotka ovat kiinnostuneet heidän palkkaamisestaan tai Academyn konseptista. Suomen Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkisen mukaan palaute IT-alan yrityksiltä on ollut hyvin positiivista. - Markkinoilla on selkeästi tarvetta uusille osaajille ja ideoille. Alan yritykset ovat olleet hyvin halukkaita lähtemään mukaan, Pulkkinenkertoo. - Vaikka kasvamme ja panostamme, niin tarvitaan muitakin mukaan. Academy ei yksin ratkaise ongelmia. On todella hienoa, että asiakkaillamme yritysmaailmassa on rohkeutta, intoa ja halua lähteä pioneereina mukaan Academyn kaltaisiin uusiin avauksiin, Pulkkinen jatkaa. Emoyhtiö panostaa massiivisesti ensi vuonna Suomen ensimmäisen Academy-kurssin tulokset ovat olleet niin vakuuttavia, että emoyhtiö Academic Work on lisännyt panoksiaan Academyn vakiinnuttamiseen markkinoille. Ensi vuonna itsenäiseksi organisaatioksi irtautuvalle Academylle rekrytoitiin Suomeen jo oma toimitusjohtaja, minkä lisäksi Academy saa omat toimitilat. Jotta Academy voisi vastata asiakasyritysten kysyntään paremmin, koulutettavien konsulttien määrä yli viisinkertaistetaan ensi vuonna. Vuonna 2020 Academy aikoo kouluttaa yli 400 konsulttia uusissa tiloissaan. Academy aikoo laajentaa myös koulutustarjontaansa ottamalla kurssitarjottimelle mukaan nyt opetettavan Javan lisäksi muitakin ohjelmointikieliä. Academy aikoo myöhemmin levittäytyä myös muille toimialoille, joilla on kova pula osaajista. - Ensi vuonna investoidaan paljon omaa rahaa Academyn kehittämiseen. Jokainen luokka jonka me päätämme tehdä, tehdään omalla riskillä. Uskomme tähän konseptiin ja siksi panostamme tähän paljon. Nyt on pakko tehdä jotain, ei voi vain ideoida ja odottaa, Pulkkinen summaa. Puolet valmistuvista konsulteista naisia Academystä valmistuvat konsultit herättävät kiinnostusta työmarkkinoilla myös siksi, että heistä kaikki ovat alanvaihtajia. He ovat monipuolisia osaajia, joilta löytyy kokemusta ja ymmärrystä myös muilta aloilta. Asiakasyritysten näkökulmasta konsulttien joukosta voi löytyä mielenkiintoisia osaamisyhdistelmiä ja -kokonaisuuksia. Ensimmäiseltä kurssilta löytyy esimerkiksi biolääketieteiden maisteri, teologi ja tanssinopettaja. Positiivista palautetta asiakkailta on poikinut Academyn poikkeuksellinen sukupuolijakauma; puolet koulutuksessa olevista konsulteista on naisia. Esimerkiksi vain noin 20 % yliopistojen tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmiin hakevista on naisia (2013, lähde esim. https://studieinfo.fi/wp/wp-content/uploads/2014/01/YO-Hakeneet-hyväksytyt-ja-paikanvastaanottaneet.pdf). - Naispuoliset konsultit pohtivat, että heidän mielikuvansa yliopistojen viisivuotisesta tutkinnosta ei ollut kovin positiivinen. Mielikuvat Academyn tarjoamasta 12 viikon ohjelmasta puhuttelivat enemmän, kertoo Pulkkinen.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Academyn pääopettaja ja sovelluskehityksen ammattilainen Tommi Teräsvirta luotsaa innokkaita konsultteja varmaotteisesti. Lataa Academyyn valitut konsultit etenevät opinnoissaan aikataulussa ja he viihtyvät toistensa seurassa. Lataa Puolet Academyn aloittaneista konsulteista on naisia. Hennileena Calonius (vas.), Josefin Reuter ja Pia Paulamäki ovat nauttineet kiihdytetystä oppimisesta. Lataa

Linkit