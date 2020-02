Tulevaisuuden osaajat kohti Jyväskylän Taitaja2020-finaalia

Ammattitaidon SM-kilpailu Taitajassa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat oman alansa suomenmestaruuksista. Taitaja2020-semifinaaleihin osallistui tammikuussa valtakunnallisesti lähes 1500 kilpailijaa, joista yli 400 kilpailee Jyväskylässä järjestettävässä finaalissa 11.–14.5.2020.

Taitaja2020-finaalissa on noin 50 kilpailulajia ja ammattinäytöstä rakentamisen, ravitsemuspalveluiden, auto- ja kuljetustekniikan, teollisuuden, palveluiden sekä informaatio- ja viestintäteknologian aloilta, sisältäen TaitajaPLUS-lajit, joissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kilpailevat alansa suomenmestaruuksista. Myös yläkoululaisten kädentaitokilpailun Taitaja9:n finaali järjestetään tapahtumassa.



–Jo semifinaaleissa kilpaileminen on kasvattanut opiskelijoiden osaamista. Nyt on lajien parhaimmisto selvillä, ja finaaliin valmistautuminen voi alkaa, sanoo Taitaja2020 kilpailujohtaja Maria Linnavirta.

Opiskelijoille Taitaja on ponnahduslauta eteenpäin, sekä työelämään että kansainvälisiin Euro- ja WorldSkills -kilpailuihin. Linnavirta lähettää kaikille kilpailijoille terveiset: –Hienoa, että olet osallistunut Taitaja-kilpailuun. Jokainen tekee oman parhaan suorituksensa, samalla ottaen mittaa muista alansa parhaista. Tsemppiä valmentautumiseen ja itse kilpailuun!



Taitaja-kilpailu antaa kilpailijoille upean kokemuksen ja lisää ammattiosaamista. Tulevalta Taitaja2020-finaalilta nuoret toivovat muun muassa onnistumisia, uusia verkostoja sekä hyvää tunnelmaa.

–Odotan näkeväni muiden alojen kilpailijoiden suorituksia ja saavani uusia tuttavuuksia. Lisäksi toivon, että kisoissa olisi positiivinen ilmapiiri ja kaikki kannustaisivat toisiaan, sanoo Gradian opiskelija, mediatekniikan finalisti Noora Kekkonen.

Kokkilajin finalisti, Gradian opiskelija Krista Eteläkari odottaa finaalilta uusia haasteita, hyvää yhteistyötä, onnistumisen tunteita ja tyytyväisyyttä omaan suoritukseen.



Kaikille avoin tapahtuma Taitaja2020 Jyväskylä sisältää myös lukuisia oheistapahtumia, kuten tulevaisuuden koulutus- ja uramahdollisuuksia tarjoavan Uratorin, verkostoitumistilaisuuksia ja asiantuntijaseminaareja sekä toiminnallisia teemapäiviä peruskoululaisille, päiväkoti- ja esikouluikäisille. Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtumaan odotetaan 40 000 kävijää. Tapahtuman suojelija on opetusministeri Li Andersson.

Taitaja2020 Jyväskylä -tapahtuman järjestämisestä vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia yhteistyökumppaneineen. Gradia on yksi Suomen suurimpia ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestäjiä. Edellisen kerran Taitaja-kilpailu oli Jyväskylässä vuonna 2012, jolloin tapahtumassa vieraili 42 000 kävijää.