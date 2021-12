Tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastataan entistä vaikuttavammin ennakoimalla osaamistarpeita

Hämeen alueella on syksyn 2021 aikana toteutettu selvitystyö, jonka avulla on kartoitettu tapoja kerätä ja hyödyntää työmarkkinoiden osaamistarvetietoja. Selvitystyöstä saatujen alustavien tulosten mukaan osaamistarpeita kerätään ja kartoitetaan Hämeen alueella osittain jopa runsaasti, mutta yhteistyön lisäämiselle on selkeä tarve. Tuloksia esitellään webinaarissa 11.1.2022.

Selvitystyön tavoitteena on ollut tuottaa alueen toimijoille ehdotuksia siitä, miten alueellista osaamistarpeiden kartoitusta ja ennakointia voidaan kehittää vahvemmin eri osapuolia hyödyttäväksi, yhdensuuntaisemmaksi ja kokonaisuutena vaikuttavammaksi toiminnaksi. Selvitystyön on Hämeen ELY-keskuksen toimeksiannosta toteuttanut MDI Public Oy ja sen tulokset esitellään tiistaina 11.1.2022 klo 13.30–15.30 järjestettävässä webinaarissa. Tilaisuuden alustava ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät Hämeen ELY-keskuksen tapahtumakalenterista. Selkeä tarve yhteistyön lisäämiselle Selvitystyöstä saatujen alustavien tulosten mukaan osaamistarpeita kerätään ja kartoitetaan Hämeen alueella osittain jopa runsaasti, mutta yksittäiset toimijat tekevät tätä työtä erillään ja jopa toisistaan tietämättä. Pienimuotoista yhteistyötä saatetaan tehdä, mutta koko alueen tasolla yhtenäiset toimintatavat uupuvat. Hämeen alueella ei toistaiseksi ole alueen yhteistä sovittua toimintatapaa eikä mallia kerätä ja hyödyntää osaamistarvetietoja. Tällaisia yhteisiä toimintamalleja on kuitenkin jo olemassa muissa maakunnissa, esimerkiksi Keski-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa. – Yhtenä nyt tehdyn selvitystyön lopputulemana on, että yleisesti olemassa olevaa osaamistietoa voitaisiin hyödyntää alueella yhteistyössä selvästi laajemmin ja vaikuttavammin. Asia vaatisi ainakin yleistä tietoisuuden parantamista olemassa olevasta tiedosta sekä kaikkia toimijoita hyödyttäviä yhteistyökäytäntöjä, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, toteaa elinkeino, työvoima ja osaaminen vastuualueen johtaja Vesa Jouppila Hämeen ELY-keskuksesta. – Hämeen alueen yhteistä osaamistarpeiden ennakoinnin kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa selvitystyön tulosten ja suositusten pohjalta. Tätä työtä ei kuitenkaan kukaan yksittäinen toimija voi tehdä yksin, vaan se tulee tehdä laajassa yhteistyössä ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden pohjalta, Jouppila jatkaa. Tämän teeman ympärillä tullaan vuoden 2022 aikana käymään yhteisiä jatkokeskusteluja eri toimijoiden kesken ja Hämeen ELY-keskus toivottaa tähän keskusteluun mukaan tervetulleiksi kaikki tahot, jotka ovat kiinnostuneita siihen liittymään. Hyvä paikka aloittaa yhteinen pohdinta onkin tulla mukaan kuulolle tammikuussa järjestettävään loppuseminaariin, jossa kuullaan myös tarkemmin siitä, kuinka alueella aiotaan edetä selvitystyön tulosten pohjalta. Selvitystyön taustalla on Hämeen osaamisen ja ohjauksen koordinaatioryhmän tavoitteet Hämeen ELY-keskus asetti syksyllä 2020 Hämeen osaamisen ja ohjauksen koordinaatioryhmän tukemaan jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen valtakunnallisten strategioiden toimeenpanoa. Alueellisen työn tavoitteena on edistää osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuutta yritysten tarpeisiin ja varmistaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden saavutettavuus ja oikea-aikaisuus. Vuoden 2021 työskentelyn painopisteitä valittaessa yhdeksi merkittäväksi tekijäksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tunnistettiin ennakointitoiminnan ja erityisesti osaamistarpeisiin liittyvän ennakoinnin kehittäminen. Kehittämistyö päätettiin käynnistää ulkopuolisen asiantuntijan tekemällä selvityksellä. Selvityksen tulosten ja suositusten perusteella käynnistetään keskustelut jatkotoimista. Lisätietoja Hämeen osaamisen ja ohjauksen koordinaatioryhmästä löytyy ely-keskuksen verkkosivuilta. Osaamistarvetiedolla tarkoitamme tietoa, jonka avulla voidaan tunnistaa niitä osaamisalueita, joilla työmarkkinoilla on kysyntää tällä hetkellä, lähitulevaisuudessa (esim. puoli vuotta) tai pidemmällä tähtäimellä (esim. kolmen tai kymmenen vuoden päästä). Nykyhetken tarpeisiin vastaavaa tietoa voidaan kutsua tilannekuvatiedoksi ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyvää tietoa ennakointitiedoksi. Osaamistarvetietoja keräävät ja hyödyntävät Hämeen alueella useat eri toimijat. Näihin lukeutuvat ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakuntaliittojen lisäksi esim. oppilaitokset, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, seudulliset kehittämisyhtiöt ja kunnat. Myös yrityksissä kerätään ja hyödynnetään näitä tietoja.

Avainsanat ennakointihämeosaamistarveselvitystyötyöelämätyömarkkinat

