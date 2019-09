Tulevaisuudessa kuluttajia kiinnostavat automerkkiä enemmän mukavuus, kustannustehokkuus ja lisäpalvelut

Automerkillä ei ole niinkään väliä, kunhan ajoneuvo on kustannustehokas ja helposti saatavilla.

ARMONK, N.Y. - 30.9.2019: Seuraavien 10 vuoden aikana kuluttajat tulevat siirtymään auton omistamisesta yhteiskäyttöautoihin, ennustaa IBM:n autoteollisuuden tulevaisuuteen keskittyvä tutkimus. Samalla merkkiuskollisuus vähenee. Lähes puolet tutkimukseen vastanneista kuluttajistasanoi, että automerkillä ei ole niinkään väliä, kunhan ajoneuvo on kustannustehokas ja helposti saatavilla.



”Automotive 2030: Racing toward a digital future” -tutkimuksen mukaan kuluttajat arvostavat yhä enemmän ajoneuvojen ja lisäpalvelujen saatavuutta ajasta ja paikasta riippumatta. Autonvalmistajien mukaan ajoneuvojen kykyoppia käyttäjiltään ja kommunikoida heidän kanssaan sekä käyttäjien mahdollisuus integroida omat laitteet auton järjestelmiin johtavat lopulta suurempaan merkkiuskollisuuteen. Tämä määrittelee myös autoteollisuuden kilpailutekijät uudelleen. Menestyjät hyödyntävät avoimia digitaalisia alustoja, muuttavat työskentelytapoja ja parantavat uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia.



Autonvalmistajat valmistautuvat alan muutokseen. Alle puolet tutkimukseen vastanneista autonvalmistajista pitää omaa tuotemerkkiään erottavana kilpailutekijänä", sanoo tutkimusjohtaja Ben Stanley, IBM Institute for Business Value -tutkimuslaitoksesta. “Seuraavan vuosikymmenen aikana, jolloin autoista tulee verkottuneita ja niitä hallitsevat ohjelmistot, autobrändi konseptina saattaa kohdata digitaalisen vallankumouksen. Sen myötä ajoneuvojen digitaalinen käyttökokemus nousee etusijalle ajo-ominaisuuksiin nähden."



Autoteollisuus saattaa kohdata myös uusia työvoimahaasteita sen alkaessa rakentamaan ja kasvattamaan omia digitaalisia ekosysteemejään. Kun ajoneuvot on varustettu räätälöidyillä digitaalisilla ominaisuuksilla ja tekoäly- sekä autonomiset kyvykkyydet ovat vakiovarusteena, autonvalmistajalta on löydyttävä osaamista niiden toteuttamiseen koko organisaatiossa. Autonvalmistajat odottavatkin koulutusbudjettien kasvavan huomattavasti. Seuraavan 10 vuoden aikana autoteollisuuden on käytettävä yli 33 miljardia dollaria reilun kahdeksan miljoonan ihmisen kouluttamiseen.



”Automotive 2030: Racing toward a digital future” -tutkimusta varten IBM Institute for Business Value (IBV) haastatteli 1 500 autoalan johtajaa maailmanlaajuisesti selvittääkseen, mitkä tekijät vaikuttavat autoteollisuuteen tällä hetkellä, ja miten ne muuttavat autoekosysteemiä seuraavan kymmenen vuoden aikana. IBV:n kehittämä Automotive 2030 -tutkimus myös kartoitti yli 11 500 kuluttajaa saadakseen käsityksen siitä, mitä he odottavat auton digitaalisesta käyttökokemuksesta.



Lataa tutkimus: ”Automotive 2030: Racing toward a digital future”