Tulipalosta kärsinyt Sokos Helsinki avataan asiakkaille tiistaina 4.10. klo 10

- Tavaratalo palvelee tiistaista lähtien normaalien aukioloaikojen puitteissa. Rajatun paloalueen korjaukset ensimmäisen kerroksen kosmetiikkaosastolla jatkuvat, mutta muuten tavaratalo voidaan avata asiakkaille täysin normaalisti, HOK-Elannon Sokos-ketjun ketjujohtaja Anna Vahteri kertoo.

Tulipalon sammutustöiden vesivahinko kohdistui pääasiassa ensimmäisen kerroksen kosmetiikkaosastolle ja savuhaitat osittain myös toisen kerroksen naisten pukeutumisosastolle. Viikonlopun aikana kosmetiikan ja naisten pukeutumisen osaston kaikki tuotteet on käyty läpi ja myyntikelvottomat tuotteet on kerätty pois. Tavaratalon savuhaitan osalta myymälän sisäilmaa on puhdistettu ionisaattoreilla.

- Palo huomattiin nopeasti ja sammutustyöt päästiin aloittamaan heti, kiitos henkilökunnan esimerkillisen ja ripeän toiminnan, Vahteri kiittelee.

Kiinteistössä sijaitsevien S-market Sokos Helsingin ja Hesburger Asema-aukion osalta vauriot jäivät pieniksi, ja palvelut saatiin avattua asiakkaille jo lauantaina 1.10.

Sokoksen 3+1 päivää -kampanjaa jatketaan keskiviikkoon 5.10. asti

Sokoksen ja Emotionin valtakunnallista 3+1 päivää -kampanjaa jatketaan 5.10. asti kaikissa Sokos- ja Emotion-myymälöissä sekä verkkokaupassa osoitteessa sokos.fi. Vahterin mukaan kampanjatuotteita on edelleen Helsingin keskustan Sokoksella hyvin saatavilla.

- Olemme iloisia, että voimme jatkaa lisäajalla yhtä vuoden suurimmista kampanjoistamme ja tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden edullisten ostosten tekoon sulkupäivien jälkeen nyt myös Helsingin keskustan Sokoksella keskiviikkoon saakka, Vahteri sanoo.

