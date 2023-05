Tulli epäilee 2 miljoonan euron törkeää veropetosta savukkeiden laittomassa maahantuonnissa

Tulli on tutkinut yhdessä Viron vero- ja tullilaitoksen kanssa savukkeiden laittomaan maahantuontiin liittyvää rikoskokonaisuutta. Virosta ja Latviasta on tuotu kaupallisen rahtiliikenteen avulla Suomeen levitykseen huomattavan suuri määrä savukkeita. Vältettyjen verojen määrä Suomessa on noin kaksi miljoonaa euroa.

Tulli on takavarikoinut rikostutkintaan liittyen yhdessä Viron tullilaitoksen kanssa kaksi rahtilähetystä, joissa oli yhteensä liki puoli miljoonaa savuketta. Takavarikot ovat osa rikoskokonaisuutta, jossa epäillään tuodun Suomeen yli 20 kerralla yhteensä noin 6 miljoonaa savuketta maalis-joulukuussa 2022. Tutkinnassa olevassa tapauksessa osa takavarikoiduista savukkeista on todettu tuoteväärennöksiksi. Rahtilähetyksistä ei tehty maahantuonti-ilmoituksia eikä maksettu veroja, ja tällä epäillään saavutetun noin kahden miljoonan euron verohyöty. Savukkeiden laitonta maahantuontia paljastuu entistä enemmän posti- ja pikarahtiliikenteessä sekä kaupallisessa tavaraliikenteessä. Tavaraliikennevirrat ovat muuttuneet Venäjälle asetettujen pakotteiden myötä, kun ajoneuvo- ja henkilöliikenne Suomen ja Venäjän välillä on vähentynyt merkittävästi. – Rikolliset yrittävät hyödyntää laillisia liikennevirtoja savukkeiden laittomassa maahantuonnissa, ja valvontamme perusteella nämä tapaukset ovat lisääntyneet. Kansainvälinen yhteistyö on ammattimaisen rikollisuuden paljastamisessa tärkeää, ja tässä esitutkinnassamme olevassa kokonaisuudessa yhteistyö Viron tullilaitoksen kanssa on ollut erityisen merkittävää, kertoo tutkinnanjohtaja Mari Sarahete. Esitutkinnan aikana on Suomessa ja Virossa otettu kiinni viisi henkilöä, joista neljä on ollut tutkintavankeudessa. Henkilöiden epäillään osallistuneen savukkeiden hankintaan ja lähettämiseen Virosta Suomeen. Tutkinnan perusteella savukkeita on levitetty ainakin Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan alueilla. Tulli on tutkinut rikosasiaa törkeänä veropetoksena ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Esitutkinta on valmistumassa, ja asia siirretään syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

