Tulli keräsi 429 miljoonaa euroa veroja vuonna 2022 – 46 % nousu edelliseen vuoteen

Tullin pakotevalvonta on vastannut Venäjä-pakotteisiin kattavasti 17.2.2023 10:07:06 EET | Tiedote

EU:n Venäjälle viime vuoden aikana määräämät vienti- ja tuontipakotteet ovat kattavat. Jokainen uusi pakotepaketti on osaltaan laajentanut pakotevalvontaa ja vahvistanut aikaisempien pakettien tahtotilaa. Tulli on vuoden aikana havainnut tulli-ilmoitusten perusteella lähes 21 000 mahdollisesti poikkeavaa tavarakuljetusta, joista kohdennettu tarkastus on suoritettu yli 1 300 ja esitutkintaan on päätynyt kolmisen sataa tapausta. Pakotteet ovat myös vaikuttaneet huomattavasti ulkomaankaupan tavaravirtoihin.