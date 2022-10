Tullin tehovalvonta yhdenmukaistaa alkoholin verkkokauppaa

Viinilehti Trading on Virossa toimiva viinien nettikauppaan erikoistunut yritys, joka toimii suomalaisille kuluttajille nimellä Viinikellari.com. Carsin on suomalaisomistuksessa oleva viinitila Ranskan Bordeaux'ssa. Suomalaisille kuluttajille Carsin myy viinejään niin Alkon kuin oman nettikauppansa kautta. Yritykset kuuluvat samaan konserniin kuin Viinilehti Oy ja Decanter Oy. Decanter Oy on Viinilehti Trading OU:n rekisteröity veroedustaja Suomessa.