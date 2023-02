Tullitermit tutuiksi – tullisanastoa julkaistu Tullin verkkosivuilla

Tullin asiakkaat pääsevät nyt käyttämään Tullisanastoa helposti myös Tullin verkkosivujen kautta. Kun asiakas törmää hankalaan tullitermiin esimerkiksi tulli-ilmoitusta tehdessään tai Tullin tekstejä lukiessaan, sanastosta voi tarkistaa termin merkityksen.

Aiemmin tullitermejä on julkaistu Suomi.fi-sivuston Tullitoiminnan sanastossa. Viimeisimpänä sanastoon on lisätty yleisiä tullaukseen liittyviä termejä, kuten tullimenettely, erityismenettely ja tullauspäätös. Näiden lisäksi Tullisanasto sisältää termejä asiakkuuden ja rekisteröityjen yritysasiakkaiden aihealueilta sekä ulkomaankaupan tilastoinnista. Yhteensä Tullisanastossa on tällä hetkellä noin 150 termiä ja useimpien niiden käännökset ruotsiksi ja englanniksi. Sanasto täydentyy sitä mukaa, kun uusia termejä saadaan määriteltyä.

Sanastossa on kätevä hakutoiminto, joka ulottuu itse termien lisäksi niiden määritelmiin, huomautuksiin ja aihealueisiin. Esimerkiksi tuonti-termistä on kaksi määritelmää, sillä termillä on ulkomaankaupan tilastoinnissa oma erityismerkityksensä.

Tutustu Tullisanastoon Tullin verkkosivuilla.

Sanastotyö palvelee sekä asiakkaita että tietojärjestelmien kehittämistä

Tullissa sanastotyötä tehdään asiakkaita varten. Tavoitteena on saada hankalat tullialan erikoistermit selitettyä selkeästi ja ymmärrettävästi ja näin helpottaa kansalaisten ja yritysten tulliasiointia. Kun termit on määritelty yhtenäisesti, niitä on helpompi käyttää Tullin teksteissä ymmärrettävästi.

Sanastotyö tukee myös organisaation tiedon käsittelyä esimerkiksi edistämällä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tiedon löytämistä. Yhtenäiset termit helpottavat myös eri viranomaisten välistä yhteistyötä.

Ulkomaankaupan tilastojen sanasto tehtiin Tullin ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Tullin sanastotyössä on myös hyödynnetty Sanastokeskuksen terminologia.