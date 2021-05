Tulostiedote: Taitaja-kilpailun SM-mitalistit ovat selvillä

Jaa

Ammattitaidon nuorten SM-kilpailu Taitaja päättyy tänään. Kolmipäiväisen kilpailun voittajat ovat selvillä. Palkintojenjako on katsottavissa verkkolähetyksenä kello 19 alkaen.

Taitaja2021 Oulu -kilpailu järjestettiin hajautettuna 12 paikkakunnalle. Eri kilpailulajeissa tehtiin kolmen päivää kestävät kilpailusuoritukset, jotka on nyt arvioitu ja lajien mitalistit ovat selvillä. Koronatilanteen vuoksi kilpailutapahtumaan ei voitu ottaa yleisöä paikan päälle, vaan kilpailua saattoi seurata verkkolähetyksinä. Tallenteet lähetyksistä ovat katsottavissa 3.6. saakka osoitteessa taitaja2021.fi. Samasta osoitteesta voi seurata palkintojenjakoa tänään kello 19 alkaen. Päättäjäiset näkyvät lähetyksenä myös Iltalehden etusivulla.

−Taitaja järjestettiin tänä vuonna hieman poikkeavalla tavalla, mutta olemme oikein tyytyväisiä lopputulokseen. Lajit saatiin järjestettyä laadukkaasti ja tasapuolisesti oppilaitosympäristössä. Yleisökin löysi hyvin paikalle verkkolähetyksiin, kertoo Taitaja-päällikkö Petri Hörkkö, joka vastaa Skills Finlandissa Taitajan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

−Ensi vuonna Porin Taitaja2022-tapahtumassa koronapandemia on toivottavasti ohi ja järjestämme taas suurtapahtuman yleisölle. Tavoitteena on kuitenkin jatkossakin mahdollistaa kisatapahtuman seuraaminen osittain myös verkon välityksellä. Taitaja on ammatillisen koulutuksen näyteikkuna, jossa pääsee tutustumaan kymmeniin ammatteihin. Haluamme jatkossakin tarjota tämän mahdollisuuden yläkoululaisille ympäri Suomen, Hörkkö suunnittelee.

Tulokset

Taitaja SM-lajien mitalistit ja Taitaja9-kilpailun tulokset ovat liitteenä tiedotteen lopussa. Kuvia kilpailijoista löytyy Skills Finlandin kuvapankista.

Kaikkien kultamitalistien joukosta valittiin ammattitaitokilpailujen ja ammatillisen koulutuksen lähettilääksi, Taitajien Taitajaksi, visuaalinen myyntityö -lajissa kilpaillut Noora Salo Perho Liiketalousopistosta. Taitajien Taitaja saa vuodeksi käyttöönsä hybridiauton.

Yläkoululaisten oma taitokilpailu Taitaja9 järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti mobiilipelinä. Yläkoululaiset pelasivat omissa kouluissaan kolmen hengen joukkueina. Kilpailun voiton vei Kajaanin lyseon joukkue.

SM-mitalien lisäksi Taitaja-kilpailun yhteydessä annetaan myös seuraavat erityispalkinnot: Kestävän kehityksen Taitaja-palkinnon sai puhdistuspalvelulaji, yrittäjyysopetuksen kilpailun voittajana palkittiin Riverian Peruuttamaton asenne -projekti ja Turvalliset työtavat -palkinnon sai lähihoitajalajissa kilpaillut Janna Ahonen Kouvolan seudun ammattiopistosta.

Tietoa tapahtumasta

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään 18.–20.5.2021. Taitajassa kilpaillaan ammattitaidon alle 22-vuotiaiden suomenmestaruuksista 43 lajissa, joista kolme on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille suunnattuna TaitajaPUS-lajeja. Lisäksi mukana on viisi ammattinäytöstä.

SM-kilpailuun pyrkii vuosittain noin 1500 opiskelijaa. Finaaliin karsitaan semifinaaleiden kautta noin 350 parasta. Tapahtumaan kuuluu myös yläkoululaisten leikkimielinen Taitaja9-kilpailu, joka järjestetään tänä vuonna mobiilipelinä. Kilpailun alkukarsintoihin osallistui yli 8000 yläkoululaista.

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman teemat ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, jatkuva oppiminen ja vastuullisuus.

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjestää Koulutuskuntayhtymä OSAO yhdessä Ammattiopisto Lappian, Ammattiopisto Luovin, Koulutuskeskus Brahen, Koulutuskeskus JEDUn, Lapin koulutuskeskus REDUn, Oulun Palvelualan Opiston sekä Suomen Diakoniaopiston kanssa. Lisäksi mukana on satoja yhteistyökumppaneita. Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry, joka koordinoi ammattitaitokilpailutoimintaa Suomessa ja lähettää maajoukkueet kansainvälisiin kilpailuihin.