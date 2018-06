Tulosvedon suurin MM-kerroin tähän mennessä Saksan tappiolla – katso kiinteä- ja muuttuvakertoimisen erot

Kun MM-jalkapallon lohkovaihe on pelattu loppuun, parhaan kertoimen 130,00 on antanut Etelä-Korea-Saksan 2-0 ja Espanja Portugalin 3-3. Vaikka parhaat kertoimet ovat tulleet kiinteäkertoimisilla tuloksilla, muuttuvakertoiminen Tulosveto on antanut 27 ottelussa 32:sta isomman kertoimen. Lue miksi.

Esimerkiksi illan Uruguay-Portugali-ottelun kiinteät kertoimet lopputuloksille näyttävät tältä. Kuvassa osa kertoimista.

Tulosveto tuli Veikkauksen pelivalikoimaan 1994. Peli on yksinkertainen: asiakas valitsee veikkaa, paljonko ottelussa tehdään maaleja. Muuttuvakertoimisen pelin voittokerroin muodostuu sen mukaan, paljonko maalilukuja on pelattu. Kerroin siis muuttuu sitä mukaan, kun pelaajat asettavat panoksiaan. Lopulliset kertoimet tiedetään vasta pelikohteen suljettua. - Klassikkopeliä on helppo pelata sekä yksittäisinä tuloksina että järjestelminä, jolloin mukaan valitaan useampia eri tuloksia. Veikkaus tarjoaa joka päivä useita kohteita Tulosvedossa. Suosituimpia lajeja ovat jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo, koripallo ja salibandy. Kun hajonta tuloksissa on suurta, kertoimetkin nousevat. Siksi pesäpallon ja koripallon kertoimet ovat niin isoja, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi. Tuloksen veikkaaminen kiinteillä kertoimilla tuli mahdolliseksi, kun 1992 perustettua Pitkävetoa parannettiin sen historian suurimmalla uudistuksella 2016. - Kiinteät kertoimet johdetaan joukkueiden voimasuhteista. Tulovedossa pelataan yhtä kohdeottelua kerrallaan, mutta Pitkävedossa tulokset voidaan yhdistää muihin kertoimiin, joten pelaamisen vaihtoehtoja on rutkasti enemmän, kertoo tuotepäällikkö Niko Marttinen. Jalkapallon MM-kisoissa muttuvakertoiminen Tulosveto johtaa suuremmissa kertoimissa 27-5, mutta absoluuttisesti isoimmat kertoimet on nähty kiinteäkertoimisissa Pitkävedon tuloksissa. Miksi näin, Niko Marttinen ja Miikka Nurmi? - Pitkävedon Lopputulos-kohteessa on usein kertoimet korkeampia silloin, kun muuttuvakertoimisen Tulosvedon vaihto jää pieneksi. MM-kisoissa tätä ongelmaa ei ole, jolloin muuttuvakertoimisesta Tulosvedosta löytyy enemmän odotusarvoltaan positiivisia tuloksia. Yksi tapa voisi olla pelata odotusarvoltaan positiiviset tulokset muuttuvakertoimisella puolella ja suojata niitä kiinteäkertoimisella. Nyt alan kuulostamaan jo liikaa pankkineuvojalta, naurahtaa Niko Marttinen. - Jos pelissä tulee yli kuusi maalia niin silloin muuttuvakertoimisesta saa isomman riviavaruuden takia isompia kertoimia, lisää Miikka Nurmi. Suurimmat kertoimet lopputuloksilla jalkapallon MM-kisojen 32 alkulohkon ottelussa: Ottelu Muuttuvakertoiminen Kiinteäkertoiminen 1. Etelä-Korea-Saksa (2-0) 130,00 80,22 2. Portugali-Espanja (3-3) 130,00 77,86 3. Belgia-Tunisia (5-2) 44,00 (muu tulos) 122,73 4. Meksiko-Ruotsi (0-3) 42,00 52,75 5. Uruguay-Venäjä (3-0) 27,00 34,45



