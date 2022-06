Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Kyrönjoen alaosalla (Pohjalaismaakunnat)

Kyrönjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankohoaminen, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Ylistaro-Koivulahti ja Ilmajoki-Seinäjoki ovat nimetty valtakunnallisesti merkittäviksi tulvariskialueiksi.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeus selvitetään alueella, jolla on riski harvinaisille, keskimäärin kerran 100 vuodessa tapahtuville tulville. Samanlaisia mittauksia on tehty aiempina vuosina Kyrönjoen yläosan, Lapuanjoen sekä Laihianjoen vesistöalueilla. Rakennusten tarkempien kastumiskorkeuksien selvittämisen tavoitteena on helpottaa tulviin varautumista, vähentää tulvavahinkoja ja edistää tulvan alle jäävien toimintojen tulvasuojelua. Selvitystyötä tekevät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen harjoittelijat Elli Pesonen ja Oona Sarkaranta. Mittaukset suoritetaan kiinteistöillä ja kiinteistöjen omistajia tiedotetaan mittauksista erillisellä kirjeellä. Mittaukset tehdään kesä-heinäkuun aikana. Selvityksen kustannuksiin osallistuvat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, selvitysalueen kunnat ja Kyrönjoki-rahasto.

Kyrönjoen tulvakartoitukset ovat nähtävissä tulvakarttapalvelussa osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvakartat .