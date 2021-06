Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Laihianjoen vesistöalueella (Pohjanmaa)

Kesän 2021 aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Laihianjoen vesistöalueella. Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksien selvitystä tehdään osana Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Laihianjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Laihia-Tuovila-Runsor on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi.

Laihianjoen vesistöalue ja alueella sijaitseva merkittävä tulvariskialue.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeus selvitetään alueella, jolla on riski harvinaisille, keskimäärin kerran 100 vuodessa tapahtuville tulville. Samanlaisia mittauksia on tehty aiempina vuosina Kyrönjoen ja Lapuanjoen vesistöalueilla. Rakennusten tarkempien kastumiskorkeuksien selvittämisen tavoitteena on helpottaa tulviin varautumista, vähentää tulvavahinkoja ja edistää tulvan alle jäävien toimintojen tulvasuojelua. Selvitystyötä tekevät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen harjoittelijat Elli Pesonen ja Jani Pekkarinen. Selvitys kohdistuu Vaasan, Mustasaaren ja Laihian kuntien alueelle ja selvitykseen sisältyvät rakennukset sijaitsevat pääasiassa Laihian ja Mustasaaren kunnissa. Vaasan kaupungissa mittaukset sijoittuvat pääosin Runsorin alueelle. Mittaukset suoritetaan kiinteistöillä ja kiinteistöjen omistajia tiedotetaan mittauksista erillisellä kirjeellä. Mittaukset tehdään touko-heinäkuun aikana. Laihianjoen tulvakartoitukset ovat nähtävissä tulvakarttapalvelussa osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvakartat

Kuvat Laihianjoen vesistöalue ja alueella sijaitseva merkittävä tulvariskialue. Lataa

