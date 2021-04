TULVATIEDOTE: Tulvahuiput käsillä Kiiminkijoella ja eteläosan jokialueilla viikonlopun aikana

Jaa

Tähän mennessä tulvakevät 2021 on ollut Pohjois-Pohjanmaan jokivesistöjen osalta rauhallinen. Tulvahuippu saavutettaneen- Kiiminkijoella ja sitä eteläisimmillä jokialueilla tulevan viikonlopun aikana tai ensiviikon alussa. Oulujokea eteläisimmillä alueilla virtaamat eivät nykyisestä juurikaan kasva, elleivät poikkeuksellisen suuret sateet muuta tilannetta. Tulvahuippujen virtaamat jäävät useimmilla joilla keskimääräistä pienemmiksi.

Kiiminkijoella jäät ovat alkaneet liikkua ja niistä on syntynyt suvantojen yläosiin jääpatoja. Jääkasaumia on havaittu ainakin Honkasen-, Niemelän- ja Pasonsuvannossa. Niemelänsuvannosta jääpatoa on purettu kaivinkoneella, sillä siellä ollut jääpato nosti merkittävästi vettä, jonka vuoksi Pasontie katkesi. Kiiminkijoen virtaamatilanne säilynee rauhallisena, jonka myötä jäistä ei mahdollisesti aiheudu nykyistä suurempaa haittaa.



ELY-keskus seuraa tilannetta tulevana viikonloppuna ja tiedottaa mahdollisista patotilanteista twitterissä @POPTULVAT. Myös Olhavanjoella on esiintynyt jääpatoja. Oulujokea eteläisimmillä jokialueilla jäät ovat sulaneet likimain kokonaan eikä niistä aiheudu enää vaaratilanteita.



Mikäli sää viilenee ennusteiden mukaisesti, sulamisaika pidentyy, jonka myötä Oulujoella ja sitä pohjoisemmilla joilla tulvan uhka vähenee.





Yksityiskohtaisemmin tämän hetken vesistöennusteiden mukaiset tulvahuiput, ennustetut huiput voivat vielä muuttua säänmyötä:



Lestijoki, Virtaama laskussa, lähipäivien sateet voivat kääntää virtaaman nousuun

Kalajoki, Virtaama pysyy nykytasollaan noin 5 päivää, lähipäivien sateet voivat kääntää virtaaman nousuun

Pyhäjoki, Virtaama loivassa kasvussa, lähipäivien sateet voivat kääntää virtaaman jyrkemään nousuun

Siikajoki, Virtaama tasainen, tulvahuippu tulevana viikonloppuna tai ensiviikon alussa

Pattijoki, Virtaama nousussa, tulvahuippu viikonlopun aikana, lähipäivien sateet voivat vaikuttaa merkittävästi tulvahuipun suuruuteen. Tulvahuippua voidaan leikata ohjaamalla vettä Haapajärveen

Oulujoki, Virtaamatilanne pysyy nykytasollaan, tulvahuippu tulevana viikonloppuna tai ensiviikon alussa

Kiiminkijoki, Virtaamat kasvussa, tulvahuippu tulevana viikonloppuna tai ensiviikon alussa

Iijoki, Virtaama nopeassa kasvussa, mutta tasaantunee viikonlopun tai ensiviikon alussa, tulvahuippu toukokuun 1. viikko

Kuivajoki, Virtaamakasvussa, tulvahuippu kahdessa osassa, ensimmäinen huippu tulevana viikonloppuna tai ensiviikon alussa, toinen isompi huippu toukokuun puolivälissä



Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Pientalon tulvaturvallisuusopas

Tulvakeskus - ennusteita, varoituksia ja varautumista: Tulvakeskuksen tilannetiedote (säännöllisesti päivittyvä)

Vesitilanne ja ennusteet (vesi.fi)



Pohjois-Pohjanmaan tulva- ja vesistötietoa @POPTULVAT (twitter.com)