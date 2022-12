Tummaa vai vaaleaa − lager pitää pintansa myös joulupöydässä

Suomalaisista lähes kolmanneksella (27 %) on joulupöydässä tarjolla tummaa lageria ja lähes yhtä suurella osalla (26 %) on tarjolla vaaleaa lageria. Tummaa lageria nautitaan usein erityisesti kinkun kanssa ja vaalea lager sopii juomaksi läpi koko aterian. Portteria tai stoutia nauttii joulupöydässä 13 prosenttia vastaajista. Nämä tummat oluet yhdistetään usein suklaan kanssa.

Vastaajista 10 prosenttia tarjoaa jouluaterian kanssa alkoholitonta olutta. Viidellä prosentilla suomalaisista joulupöydästä löytyy vehnäolutta ja yhtä monelta pilsiä tai ipaa. Suomen laajasta olutvalikoimasta löytyy sopiva olut kaikille joulupöydän ruokalajeille alkuruoista jälkiruokiin.

”Kyselyn suurin yllättäjä on alkoholiton olut. Alkoholittoman oluen myynti on toki ollut suuressa kasvussa viime vuodet ja valikoima on kasvanut ilahduttavasti. Samoin muutkin alkoholittomat panimojuomat kuten virvoitusjuomat ja vedet ovat kasvattaneet suosiotaan. Alkoholittoman oluen osuus koko olutmyynnistä on kuitenkin vielä vain parin prosentin luokkaa, mutta kasvutrendi on ollut vahva”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton viestintäpäällikkö Outi Heikkinen.

Kotimaisten oluiden kirjo on nykyään laaja ja monipuolinen. Tärkein valintaperuste oluen ostamiselle onkin oluttyyppi. Jopa 76 prosenttia olutta juovista suomalaisista pitää oluttyyppiä tärkeänä perusteena oluen valinnassa. Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi oluen valinnassa nousi hinta. Hintaa pitää tärkeänä perusteena 45 prosenttia vastaajista.

Oluttyypeistä suosituin on edelleen vaalea lager. Jopa 90 prosenttia olutta juovista suomalaisista ostaa joskus vaaleaa lageria. Seuraavaksi suosituin oluttyyppi on vehnäolut, jota ostaa reilusti yli puolet (60 %) suomalaisista. Lähes yhtä suosittuja ovat pils (58 %) ja tumma lager (56 %). Parin viime vuoden aikana vehnäoluesta ja pilsistä on tullut tummaa lageria suositumpia. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on kysynyt eri oluttyyppien ostamisesta vuodesta 2018 lähtien.

Joulu on kesän jälkeen yksi tärkeimpiä sesonkeja oluen myynnissä. Joulukuussa myydään olutta noin 20−30 % enemmän kuin esimerkiksi loka-marraskuussa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämä tutkimus toteutettiin online-kyselynä Taloustutkimuksen kuluttajapaneelissa 1.−6.9.2022. Tutkimukseen vastasi 1342 suomalaista, jotka ovat iältään 18−70-vuotiaita. Vastaajajoukko on painotettu vastaamaan täysi-ikäisiä suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

Viestintäpäällikkö Outi Heikkinen, p. 050 370 8677, outi.heikkinen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.