Tunneli kiinni Hakamäentiellä: Kivihaan tunnelissa pelastusharjoitus keskiviikkona 11.5. klo 9–14 sekä järjestelmän testaus torstain ja perjantain välisenä yönä 12.–13.5. klo 22–5

Uusia avoimia työpaikkoja avoinna runsaasti vuoden takaiseen nähden 2.5.2022 08:00:08 EEST | Tiedote

Uudenmaalla oli maaliskuun lopussa yhteensä 83 929 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 77 777 ja lomautettuja 6 152. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 12 471 (-13,8 %) henkilöllä ja lomautettujen 19 625 (-76,1 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 32 096 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli 27,7 prosenttia, mikä on suurempi osuus kuin koko maassa keskimäärin (-24,4 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 9,5 prosenttia, mikä vastaa koko Suomen keskiarvoa (9,5). Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 7 329, mikä on 5 006 (-40,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 39 619, mikä on 304 vähemmän kuin vuoden 2021 maaliskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 16 842, mikä on 4 369 (-20,6 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon maaliskuu