Tunnetuin tuotantoeläimemme on lopulta meille vieras – uutuuskirja tutustuttaa lehmän elintapoihin ja laidunarkeen

– Koska lehmiä näkee laitumilla enää harvoin, useimpien suomalaisten suhde lehmiin on muuttunut hyvin etäiseksi, jopa kadonnut kokonaan. Sen vuoksi olen halunnut tehdä tällaisen varsin maanläheisen lehmäkirjan, joka sopii myös ihan tavallisten ihmisten luettavaksi, Leivo perustelee.

Lehmilaitumilla vie meidät suomalaisten ”savannimaisemien”, lehmilaidunten, äärelle. Tekijä kertoo elävästi kohtaamisistaan erilaisten lehmälaumojen kanssa ja valaisee mielenkiintoisia sekä yllättäviäkin seikkoja näiden isojen vakaiden olentojen käyttäytymisestä ja elämästä. Kirja paljastaa, millainen eläin lehmä on, millaisia perustarpeita sillä on sekä mitkä asiat tekevät siitä tyytyväisen. Leivo seuraa niin lehmien keväistä laitumelle pääsyä ja vasikoiden iltariehaa kuin hieholauman kuura-aamua. Isoa roolia kirjassa näyttelevät valokuvat, joissa on Leivolle tunnusomaista taiteellisuutta ja herkkyyttä.

Lehmilaitumilla on sikälikin hyvin ajankohtainen, että eduskuntaan on tulossa tänä syksynä esitys uudesta eläinsuojelulaista, jossa käsitellään myös lehmien laiduntamista. Tämä kirja on puheenvuoro lehmien laiduntamisen ja ympärivuotisen ulkoilun puolesta. Kuten kirjasta käy ilmi, laiduntaminen on lehmän synnynnäinen käyttäytymistarve, olennainen osa lehmuutta, ja sen edut lehmille ovat kiistattomat.

Mauri Leivon aikaisempaan tuotantoon kuuluvat mm. Nuuksio – miljoonan ihmisen erämaa, Lintujärvi (Vuoden luontokirja 2006), Savanni hengittää (Vuoden luontokirja -finalisti 2010) sekä myyntimenestykset Kuikka, alkulintu ja Lintulaudan elämää.

Mauri Leivo: Lehmilaitumilla (Docendo 2022), sidottu, 266 sivua.

