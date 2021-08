Tunnevyöhyketerapeutti, homeopaatti: Aili Havre-Nieminen: ”Tämä on rohkeiden ihmisten hoitoa”.

Kun unohduksiin painetut tunteet tulvivat pintaan, se voi olla rankka kokemus. Siksi moni ei ryhdy penkomaan haudattuja tunnemuistoja, ehkä kuitenkin kannattaisi.

- Tunnevyöhyketerapia on kehon ja tunteen terapiaa, jossa avataan ja tutkitaan tunnemuistia ja tunneperimää. Tunnevyöhyketerapia pohjautuu elämänkaariteoriaan, jonka mukaan kaikki elämän tapahtumat jäävät kehon tunnemuistiin, sanoo tunnevyöhyketerapeutti Aili Havre-Nieminen.

Hän on pitkänlinjan terveydenhoidon ammattilainen, jolla on laaja kokemus ja monipuolinen koulutus terveydenhoidon alalta.

Hän lisää, että keho saattaa muistuttaa meitä unohdetuista ja käsittelemättä jääneistä tunteista, esimerkiksi peloista, syyllisyydestä, vihasta tai häpeästä. Käsittelemättömät tunteet voivat aiheuttaa erilaisia oireita kuten kipua, kehon jäykkyyttä, erilaisia sairauksia tai käytöshäiriöitä ja riippuvuuksia.

Tunnevyöhyketerapian elämänkaarihaastattelu

Kehon elämänkaarimuisti noudattaa 18 vuoden rytmiä. Elämänkaaren tapahtumat ja/tai traumat voivat toistua 18 vuoden välein. Jotta näin ei kävisi, on syytä selvittää elämänkaarihaastattelun avulla, mitä ihmisen elämässä on tapahtunut. Se on osa tunnevyöhyketerapiahoitoa. Keskusteluihin yhdistetään kehollista hoitoa kuten esimerkiksi painelua tai hierontaa.

- Keskusteluiden ja kehohoitojen avulla saadaan oivalluksia omasta tunne-elämästä, näin tunnelukot alkavat avautua.

Terapeutti on rinnallakulkija. Hän ei tulkitse eikä anna elämänohjeita. Hän auttaa ihmistä ymmärtämään itseään paremmin.

- Kun sairauden tai oireiden taustalla on tunnesyy, oivallusten myötä voi sairaus helpottua tai jopa parantua kokonaan. Yleensä ihmissuhdeongelmat, elämän kriisit ja vaikeudet helpottuvat, kun itsetuntemus paranee ja oppii tunnistamaan ja kohtaamaan tunteitaan. Tunnevyöhyketerapiahoito etenee asiakkaan määrittämässä tahdissa. Tämä on rohkeiden ihmisten hoitomuoto, lisää Havre-Nieminen.

Hän tietää kokemuksesta, jos tunnelukot ovat olleet vuosia, niiden aukeaminen on yleensä raju prosessi. Siinä tulee väistämättä tunteet pintaan.

- Kukin tuo esille tunteensa omalla tyylillään. Joku itkee, toinen raivostuu tai kaikkea siltä väliltä. Tunteiden ilmaisun muotoja on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Koulutetun terapeutin kanssa tunnelukkojen avaaminen on turvallista. Tunteita ei tarvitse pelätä tai hävetä, muistuttaa tunnevyöhyketerapeutti.

Moderni vyöhyketerapia

Antti Pietiäinen on suomalainen modernin vyöhyketerapian uranuurtaja. Hänen luotsaamia metodeita opetetaan Kairon instituutissa, mistä Havre-Nieminen valmistui vuonna 2018.

Modernissa tunnevyöhyketerapiassa ihminen nähdään kehon, tunteiden ja mielen kokonaisuutena.

Vyöhyketerapia on ikivanha hoitomuoto. Siinä kehon osien, kuten sisäelinten ja lihasten, on huomattu heijastuvan esimerkiksi jalkapohjiin, kämmeniin ja korviin. Hoitamalla esimerkiksi jalkaterää, hoidetaan samalla ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Tunnevyöhyketarapiassa hoidetaan joko fyysisiä vaivoja, tunne-elämän haasteita, mielen stressitiloja tai kaikkia näitä yhdessä. Se on turvallinen ja tehokas hoitomuoto, joka sopii kaikenikäisille.

Havre-Nieminen on itse elänyt monipuolisen ja tapahtumarikkaan elämän. Hän kiinnostui aikoinaan selvittämään omakohtaisia tunne-elämän mekanismejaan muun muassa sitä miten tunnekokemukset voivat siirtyä sukupolvelta toiselle.

Homeopatia osana hoitoa?

Aili Havre-Nieminen yhdistää tietyissä tilanteissa tunnevyöhyketerapian homeopatiaan, koska siten saadaan parempia tuloksia. Ne täydentävät toisiaan.

- Homeopatia on kokonaisvaltainen ja yksilöllinen hoitomuoto. Se tukee kehon omia parantavia voimia ja tervehtymistä. Homeopaattiset lääkeaineet vaikuttavat fyysisellä sekä psyykkisellä tasolla. Periaatteena on, että ”samankaltainen parantaa samankaltaisen” eli homeopaatti valitsee valmisteen, joka vastaa potilaan oirekokonaisuutta, selvittää Havre-Nieminen.

Homeopatiassa hoidetaan koko ihmistä, ei vain yksittäistä oiretta. Sen ydinajatus on, että oire ei ole syy, vaan seuraus siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Keho voi oireilla epätasapainoon joko fyysisesti tai psyykkisesti tai sekä että. Hoidon pyrkimys on palauttaa tasapaino.

- Vastaanotolla haastattelun ja havainnoinnin avulla potilaalle pyritään löytämään yksilöllisesti sopiva ja kokonaisvaltaisesti vaikuttava homeopaattinen lääke, joka aktivoi myös elimistön puolustusmekanismeja, sanoo Havre-Nieminen hoidon etenemisestä.

Kun oikeanlainen homeopaattinen valmiste on löytynyt. Se käynnistää paranemisprosessin, mikä johtaa vähitellen oireiden häviämiseen. Hoito on hyvin yksilöllistä, koska ihmiset voivat saada hyvinkin erilaisia oireita parantuessaan samasta sairaudesta.

Hän muistuttaa, että paranemiseen kuluva aika on aina yksilöllinen. Kroonisissa sairauksissa tarvitaan kärsivällisyyttä. Lääkeainetta saatetaan joutua vaihtamaan hoidon edetessä, koska oirekuvat usein muuttuvat elimistön aloittaessa toipumisen.

Verisuoniterapia lisänä



Moniin oireisiin tai sairauksiin liittyy mikroverenkierron häiriöitä. Mikroverenkierto yleensä heikkenee iän myötä. Sen toimimattomuus on monien sairauksien syy kuten muun muassa sydän- ja verisuonisairauksissa.



Verisuoniterapiaa Havre-Nieminen tekee Bemer-laitteella, se on sertifioitu lääkinnälliseksi itsehoitolaitteeksi niin EU:ssa kuin USA:ssakin. Laitteen vaikutusmekanismi on patentoitu.

Verisuoniterapia stimuloi turvallisesti ja tehokkaasti heikentynyttä mikroverenkiertoa. Sitä käytetään täydentävänä hoitomuotona lääketieteellisten hoitojen rinnalla.

Monipuolisesti kouluttautunut hoitaja

Aili Havre-Nieminen on monipuolisesti kouluttautunut hoitaja, joka on päivittänyt ahkerasti osaamistaan. Ensimmäisen kerran hän valmistui sairaanhoitajaksi Eestissä jo vuonna 1987. Suomeen muutettuaan hän hankki ammattikorkeakoulutasoisen sairaanhoitajatutkinnon 2010 Tampereella.

Hänellä on laaja-alainen yli 30 vuoden kokemus terveydenhoidon työtehtävistä. Hän on työskennellyt lasten, aikuisten ja vanhusten parissa niin sairaaloissa, kodeissa kuin lääkärikeskuksissakin.

Havre-Nieminen on nähnyt miten koululääketiede hoitaa ihmisiä. Se hoitaa yleensä vain oireita, ei syitä. Siitä syystä häntä alkoi kiinnostaa ihmisen kokonaisvaltainen terveyden ja sairauden hoito. Hän ryhtyi opiskelemaan luontaishoitoja. Hän valmistui homeopaatiksi 2007 ja tunnevyöhyketerapeutiksi 2018.

- Ennalta ehkäisevä hoito on terveyden hoidossa kaiken A ja O. Se säästää yhteiskunnan resursseja sekä ihmisten kärsimyksiä, tietää Havre-Nieminen.

Aili Havre-Nieminen

Syntynyt Virossa, Rakveressa vuonna 1969.

Toiminut Eestissä : perhelääkärien sairaanhoitajana, Tarton Yliopiston Lastenklinikan akuuttien infektioiden osaston sairaanhoitajana, keuhkosairaalassa sairaanhoitajana ja erikoistunut astmasairaiden ohjaukseen ja neuvontaan, dieettisuunnittelijana keuhkosairaalassa, terveydenhoitajana päiväkodissa/alakoulussa, ensihoidon puhelinpäivystyksessä, kunnan sairaalan yleisosaston sairaanhoitajana, silmäklinikalla.Voll-diagnostiikkayrittäjänä

Suomessa : Koukkuniemen vanhainkodissa vuodeosastolla, ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä, kotihoidossa sairaanhoitajana sekä yrittäjänä.

Kahden läheisen kotisaattohoito.

Muutto Suomeen vuonna: 2005.

Siviilisääty: leski.

Perhe: 3 lasta ja kissa, joista kaksi maailmalla.

Asuu: Kurussa.

Vastaanotto livenä Tampereella ja etänä.

Koulutus:

Sairaanhoitajan ammattitutkinto vuonna 1987

Klassinen homeopatia diplomikoulutus 2007

AMK sairaanhoitajatutkinto 2010

TAMK Johtamiskoulutus sosiaali- ja terveysala, 30 OP

Tunnevyöhyketerapia diplomikoulutus 2018

Voimassa oleva ensiapukoulutus