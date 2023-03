Tunnista energiavarkaat ympärilläsi ja kohenna hyvinvointiasi

Thomas Erikson: Energiavarkaat ympärilläni – Näin tunnistat ja kesytät hankalat tyypit

Ilmestyy 4.4.2023

Tunnet itsesi tyhjiin puristetuksi. Äsken lupaavalta vaikuttanut idea ei innosta enää, motivaatio on kadonnut. Tuntuu kuin happi olisi kadonnut kokoushuoneesta tai odottamaton kommentti on lamauttanut sinut täysin. Olet todennäköisesti kohdannut energiavarkaan.

Idiootit ympärilläni -kirjailija Thomas Erikson on tarttunut meille kaikille tuttuun aiheeseen. Erilaiset persoonallisuudet innostuvat ja lannistuvat eri asioista, ja vievät toisiltaan voimia. Motivaatiota eivät varasta pelkästään toiset ihmiset, myös olosuhteet tai mielen lukitsevat ajattelumallit voivat olla energiavarkaita.

Energiset ja päättäväiset punaiset johtajatyypit kokevat pahimmaksi energiavarkaaksi tilanteet, joissa heitä hillitään tai he eivät voi vaikuttaa omiin asioihinsa. Sosiaalinen keltainen tyyppi taas lannistuu sosiaalisesta eristämisestä. Vihreälle tutuissa tilanteissa viihtyvälle pahinta energiavuotoa aiheuttavat muutokset ja odottamattomat tilanteet. Asiakeskeiset siniset järjestyksen ihmiset taas uupuvat kontrollin menetyksestä, ja he saattavat tarvita hetken sosiaalisista tilanteista toipumiseen. Nämä esimerkit ovat tietenkin karkeita yleistyksiä, mutta niitä voi käyttää työkaluina erilaisten reagointitapojen tunnistamiseen.

Erikson tunnistaa työpaikoilta, harrastuksista ja kotoa perfektionisteja ja draamakuningattaria, uhriutujia ja passiivisesti aggressiivisia, besserwissereitä ja suoranaisia kiusaajia. Häneltä riittää myös ymmärrystä joillekin näille ärsyttäville tyypeille: heidän toiminnastaan löytyy logiikka, kun pintaa hiukan raaputtaa. Mikä parasta, hänellä on myös toimivia vinkkejä omaan persoonallisuuteen sopivista reagointitavoista, joilla yhteentörmäyksiltä voidaan välttyä.

Menestyskirjailija Thomas Eriksonin ohjeiden avulla energiavarkaat on helppo tunnistaa ja kesyttää. Kirjan konkreettiset esimerkit ja vuorovaikutusmallit lisäävät ymmärrystäsi sekä itsestäsi että ympärilläsi olevista ihmisistä, ja niiden avulla pystyt varjelemaan omia voimavarojasi.

Thomas Erikson on vuorovaikutusasiantuntija, kouluttaja ja tietokirjailija. Eriksonin teoksia on käännetty yli 40 kielelle ja niitä on myyty yli viisi miljoonaa kappaletta.