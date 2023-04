Tunnustus pitkäaikaisesta kulttuurityöstä – Vaasalainen kulttuuriteko-palkinto myönnettiin Sudenmorsiamille ja Weljille

Vaasan kulttuuri- ja liikuntalautakunta on myöntänyt palkinnon Vuoden vaasalainen kulttuuriteko 2022 monitaiteelliselle ryhmälle Sudenmorsiamet ja Weljet. Jaettavalla palkinnolla huomioidaan edellisen vuoden aikana yksityishenkilön tai ryhmän toteuttama kulttuuriteko, joka on kehittänyt Vaasan kulttuurielämää.

Tunnustus tuli pitkäaikaisesta työstä vaasalaisen kulttuurielämän eteen. Vuodesta 1993 toiminut ryhmä on järjestänyt avoimia ja ilmaisia esityksiä, joissa yhdistyvät musiikki, tanssi, runous, teatteri ja tulitaide. Perinteeksi muodostunut Kustaanlinnan rannan esitys oli 30-vuotisen ryhmän viimeinen esiintyminen Vaasan Taiteiden yössä vuonna 2022.

Matalan kynnyksen kulttuurielämys vailla vertaa

Monelle Taiteiden yöhön osallistuneelle kävijälle Sudenmorsiamet ja Weljet -ryhmän myöhäisillan esitys on ollut tapahtuman huipennus. Avoin ja kutsuva esitys on houkutellut väkeä paikalle runsaslukuisesti ja monipuolisesti vuosien ajan.

Perusteluissa esiin nousi, että ryhmän esitys on ollut korkealaatuinen kulttuurielämys, johon on voinut osallistua matalalla kynnyksellä. Teoksen suunnittelu ja toteutus on koonnut yhteen vaasalaisia eri alojen taiteilijoita ja kulttuurin harrastajia, joista jokainen on voinut osallistua omalla panoksellaan ja vahvuusalueellaan.

Teoksen esittämisessä on korostunut myös paikka Kustaanlinnan rannassa ja ympäröivä luonto, joka on osaltaan luonut ainutlaatuista tunnelmaa tapahtumalle. Tapahtuman viehätys perustuu sen ainutlaatuiselle konseptille kokonaisvaltaisesta, monia eri kulttuurin lajeja yhdistelevästä elämyksestä.

Kaupunkilaiset saivat ehdottaa palkinnon saajaa

Vuoden vaasalainen kulttuuriteko 2022 –palkinnon saajaksi tuli ehdotuksia yhteensä 105 kappaletta 13 eri ehdokkaalle. Kaupunkilaiset saivat jälleen ehdottaa palkinnon saajaa.

Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa ja se jaettiin nyt neljännettä kertaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin Katukulttuuri ry:lle ja sitä ennen tunnustus on myönnetty Vähäkyrö-Seuralle, Matts Andersénille ja Henrik Fågelbärjille sekä Vaasa-Mustasaari -oppaille.