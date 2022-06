Tunnustusta yhdenvertaisuudesta – Schneider Electric Equileapin sadan tasa-arvoisimman yrityksen listalla

ELKO toimii ympäristön puolesta: Kalaverkoista tulee kytkimiä ja pistorasioita 17.6.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Sähkötarviketoimittaja ELKO on aloittanut ensimmäisenä toimijana maailmassa kierrätetyn meren muoviroskan hyödyntämisen pistorasioiden, kytkinten ja kehysten valmistuksessa. ELKO Plus Ocean Plastic -tuotteissa pintamuovit on valmistettu vanhoista kalastusverkoista tehdystä kierrätysmuovista. Ocean Plastic -sähkökalusteet ovat saatavilla mustina. Kalustuksen täydentämiseen sopivat ELKO Plus -sarjan mustat tuotteet. Tiedote, 17.6.2022 – ELKO on ensimmäisenä toimijana alalla ryhtynyt valmistamaan sähkökomponentteja merten muoviroskasta. – Yhtenä Pohjoismaiden johtavana toimittajana pidämme tärkeänä, että olemme ensimmäinen, joka valmistaa ympäristöystävällisempiä sähkökalusteita. Se on askel, joka toivottavasti johtaa siihen, että alalle tulee lisää vastuullisia tavarantoimittajia, sanoo tuotepäällikkö Eetu Mäkelä Schneider Electriciltä. ELKO on toimittanut pistorasioita, valokytkimiä ja muita sähkötarvikkeita Pohjoismaissa yli 75 vuoden ajan. Tähän saakka kalusteiden näkyvät osat ovat ko