Tunteiden ja kehon yhteyden tunnistaminen auttaa aikuista tukemaan lapsen tunnetaitojen kehitystä

Tunteet ovat kehollisia, eikä niitä voi käsitellä pelkästään järjen avulla, Heli Mäkelä ja Tiia Trogen muistuttavat uutuuskirjassaan Tunteita päästä varpaisiin – Kehotietoisuus aikuisen ja lapsen tunnetaitojen tukena (Kirjapaja). Esimerkiksi jännitys voi tuntua perhosina vatsassa tai viha kiristää koko kehon.

Mäkelä ja Trogen kertovat, miten lapsi ja aikuinen voivat opetella tunnistamaan ja purkamaan kehossa tuntuvia tunteita. Kun kehon ja mielen yhteys vahvistuu, myös vaikeat tunteet on helpompi sallia itselle ja toiselle.

Suomessa tunnetaitoja on lähestytty melko keskustelupainotteisesti, ja sama pätee myös aikuisten terapiaan. Kirjasta selviää, ettei tunteita voi käsitellä pelkästään puhumalla, vaan tunteet on hyvä elää läpi ja purkaa kehon kautta. Kehotietoisuustaidot ovat tärkeä osa tunnetaitoja.

Aikuisen tunnetaidot vaikuttavat kasvatustapaan ja kykyyn ohjata lasta omiin tunteisiin tutustumisessa. Pienenä opitut taidot tukevat hyvinvointia läpi elämän. Tunnekasvatuksessa kaikki se, mikä palauttaa yhteyttä kehoon ja hetkeen tässä ja nyt, on tärkeää. Yhteyttä itseen voi vahvistaa esimerkiksi hengitys-, kosketus- ja tietoisen läsnäolon harjoitusten avulla.

Tunteita päästä varpaisiin tarjoaa laajan tietopaketin kehon ja tunteiden yhteydestä sekä keinoja tunteiden hyväksyvään ja myötätuntoiseen keholliseen kohtaamiseen, sietämiseen, säätelemiseen, ilmaisemiseen ja purkamiseen. Kirja sisältää myös runsaasti harjoituksia sekä aikuisille että lapsille omien tunteiden kohtaamisen tueksi.

Heli Mäkelä on tunnetaito-ohjaaja, sosionomi ja toimintaterapeutti. Hän on työskennellyt lapsiperheiden parissa koko työuransa, ja hänen Kasvun Taika -yrityksensä tarjoaa palveluja lapsille ja kasvattajille.

Tiia Trogen on kouluttaja ja positiivisen kasvatuksen asiantuntija, joka on työskennellyt eri-ikäisten lasten parissa yli 20 vuotta. Hän on julkaissut aiemmin mm. teoksen Ilo olla yhdessä - Positiivisen vanhemmuuden voima (2021).

Tunteita päästä varpaisiin — Kehotietoisuus lapsen ja aikuisen tunnetaitojen tukena

Kansi Anna Makkonen.

Kirjapaja 2022 | ISBN 978-952-354-623-3

244 s. | Kl 38.1