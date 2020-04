Tuntematon tulevaisuus edellyttää uudenlaista johtajuutta

Sebastian Siukosen uusin kirja Elämäni ottelut - urheilijan tien ja työelämän yhteiset pisteet (Basam Books 2020) johdattaa meidät erilaisten organisaatioiden, työyhteisöjen ja joukkueiden äärelle. Kuinka toimia, onnistua ja oppia monikerroksellisessa työelämän moniottelussa? Kuinka johtaa itseään ja oppia toisilta tilanteissa, joissa yhteistyömme ydin siinä, mitä ihmisten välille syntyy ja kehittyy?

Elämme aikaa, jossa huominen on tuntemattomampi kuin pitkään aikaan. Elämäntapaamme kyseenalaistuminen ja perususkomuksiemme vavisuttaminen haastavat meidät pohtimaan sitä, mikä on viisasta juuri nyt. Kuinka tehdä yhteistyötä, kun ihmiset kaipaavat uudistumisen ja muutoksen äärellä tukea ja turvaa?

Elämäni ottelu on kasvutarina. Se on omakohtainen kirjoitus unelmista, yrittämisestä, työstä ja oppimisesta. Se on tarina joukkueen voimasta, yhteistyöstä, luottamuksesta ja kehittymisestä. Sebastian Siukonen käy läpi kymmenottelukisan (Lyon, Ranska, Eurooppa-cup) ja kuvaa kisan aikaisia tapahtumia, tunteita ja ajatuksia, jotka tarjoavat mielenkiintoisen ja konkreettisen tarttumapinnan aikamme kiihtyviin muutosilmiöihin erilaisissa työorganisaatioissa.

Miten tavoitteellinen urheilu-ura kasvattaa luonnetta, mikä on analogia urheilun ja työelämän välillä ja miten tarinallisuus tekee näkyväksi kuljetun matkan arvon? Kuinka urheilussa opitut itsekuri, tavoitteellisuus ja yhteisöllisyys antavat eväitä tiimityölle, itsensä johtamiselle ja vuorovaikutuksessa tapahtuvalla oppimiselle?

Sebastian Siukonen, LitM on entinen maajoukkuekymmenottelija ja urheiluvalmentaja. Urheilu- ja valmennusuran jälkeen Siukonen on työskennellyt moninaisissa johtamisen, liiketoiminnan, henkilöstöasioiden, myynnin ja työhyvinvoinnin johto- ja kehittämistehtävissä. Ammatillisesti hän on täydentänyt osaamistaan niin akateemisesti kuin johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET), vakuutustutkinnon (VTS) ja hallitustyöskentelyn (HHJ) muodossa.