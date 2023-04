Tunturit takapihalla -uutuuskirja kertoo elämänmuutoksesta, joka vei kirjailijan Lappiin

”Päätös oli lopulta helppo. Tuntui myös, ettei minulla ollut vaihtoehtoja. Nyt piti olla rohkea. Tartuin rakkauteen. Lappi tuli samassa paketissa. Nämä asiat halusin elämääni. Kun kulkee itse avoimena, maailmakin on sinulle avoin.”

Kirjailija Tittamari Marttisen uusi parisuhde vei hänet Helsingin Munkkiniemestä, ratikkareitin varrelta Lapin maisemiin, jossa elämänrytmin sanelee luonto sekä kaamoksen, kunnon pakkastalven ja valoisan kesän vastakohtaisuus. Mitä tapahtuu ihmisen sisällä, kun uusi koti perustetaan hiljaisuuden keskelle, kauas kiireestä? Miten mieli toimii, kun moni aiemman elämän arjen askare vaatiikin erikseen ryhtymistä ja suunnittelua? Joka kevät Lapin hiihtokeskukset täyttyvät etelästä saapuvista turisteista, joista monet liittävät vuodenkierron kulkuun myös syysretken Lapin ruskan loistoon. Vaikka useimmille Lappi näyttäytyy rentouttavana lomakohteena, monille pohjoinen luonto herättää kaipuun pysyvämpään muutokseen. Lappi on aina kutsunut luokseen ihmisiä, joihin on iskenyt niin kutsuttu Lapin-hulluus – levoton kaiho, jota on vaikea pukea sanoiksi. Tunturit takapihalla on kirja uskaltamisesta ja sen tuottamasta elämänmuutoksesta. Siitä, kun haaveissa ollut erämaan rauha sekä mielikuvat ja tarinat Lapin lumosta muuttuvat jokapäiväiseksi arjeksi.

Tittamari Marttinen (s. 1968) on julkaissut teoksia lapsille, nuorille ja aikuisille. Monipuolisen kirjailijantyönsä ohella hän on työskennellyt myös mm. kääntäjänä, päätoimittajana, läänintaiteilijana ja kulttuurituottajana.

Tittamari Marttinen: Tunturit takapihalla – Kun lähdin Lappiin Kannen kuvitus ja suunnittelu Satu Kontinen Kirjapaja 2023 | ISBN 978-952-354-546-5 | | 206 s | Kl 84.2 / 42.9 Ilmestyy äänikirjana toukokuussa, lukija Tanja Talvensalo. ISBN 978-952-354-589-2.

