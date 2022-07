Tunturiviihde Oy teki ennennäkemättömän korotuksen työntekijäpalkkoihin

Tunturiviihde Oy on yksityisomisteinen ravintolayritys, joka on perustettu vuonna 2010, ja jonka toimialana on Ravintolat. Yhtiön konsepteja ovat Bar Ihku Levillä, Rukalla, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä, sekä British Pub Old Matesit Levillä ja Tampereella. Vuonna 2019 yrityksen yhtiöiden liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa ja sen tulos oli 996 tuhatta euroa.