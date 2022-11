Tuomaan Markkinat käynnistyvät Senaatintorilla torstaina

Vastuullisempia vaihtoehtoja massatuotantona valmistetuille lahja- ja koristetavaroille tarjoavan Tuomaan Markkinoiden tapahtuma-alue Senaatintorilla on tänä vuonna jaettu lahjakujiin. Herkku- ja ruokatuotteet löytyvät omalta kujaltaan sekä eri teemojen mukaan ryhmitellyt muut lahja- ja käsityötuotteet omiltaan. Järjestely selkeyttää tarjonnan hahmottamista markkinoilla vieraileville.



Joulutori kokoaa yhteen tänä vuonna lähes 90 käsityöläistä ja pientuottajaa sekä yli 20 herkkumyyjää ja kahvila- ja ravintolatoimijaa. Helsingin perinteikkäimmän joulutorin tarjonta koostuu erityisesti laadukkaista ja kestävistä kotimaisista lahja- ja designtuotteista sekä jouluisista ja lämmittävistä makuelämyksistä. Herkku- ja Ravintolapihoilla pääsee nauttimaan vaikkapa pizzan, lörtsyjen ja makeiden herkkujen lisäksi The Helsinki Distilling Companyn viski- ja gintisleistä valmistetuista juomista. Joulun koriste- ja lahjatarpeisiin löytyy mm. Kukonkuusen vanhojen valokuvien kuvittamia tyynyliinoja, Mähösen urheiluseurojen peliasuista inspiraationsa saaneita kalsareita ja käsintehtyjä Suomen historiaan sijoittuvia lautapelejä. Osa myyntipaikoista on varattu viikoittain vaihtuville myyjille, joten joulutorilta voi löytää uutta jokaisella käynnillä koko joulutorin ajan.

“Kansainvälisestikin useissa joulutorilistauksissa korkealle noteeratut Tuomaan Markkinat ovat monille paikallisille ja Helsingissä vieraileville tärkeä joulunajan perinne. On hienoa, että kaupunkimme vanhin ja suurin joulutori pääsee jälleen palaamaan Senaatintorille luomaan lämmintä joulunajan tunnelmaa ja ihastuttamaan upeilla puitteillaan sekä vastuullisella tarjonnallaan”, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.



Tuomaan Markkinoiden ohjelmatarjonta pitää sisällään loppuvuoden kiireessä ilahduttavia kuoro- ja posetiivariesityksiä sekä vaskimusiikkia. Torin myyntikojuilla pääsee myös näkemään lasinpuhallusta sekä taontanäytöksiä ahjon valkean loimussa. Tarkemmat esiintyjätiedot löytyvät Tuomaan Markkinoiden verkkosivuilta.

Lapsiperheitä ja lapsenmielisiä ilahduttaa puuhevoskaruselli, jonka kyydeistä on monessa perheessä muodostunut vakiintunut jouluperinne. Joulupukki vierailee torilla avajaispäivänä 1. joulukuuta, jokaisena joulumarkkinoiden lauantaina ja päätöspäivänä 22. joulukuuta.

Tuomaan Markkinat on vastuullinen joulutapahtuma, jonka ympäristövaikutuksia arvioidaan Ekokompassi-sertifikaatin avulla. Markkinoiden myyjät ja ruokatoimijat on valikoitu vastuullisia tuotanto- ja toimintatapoja korostaen. Sosiaaliseen vastuullisuuteen on tänäkin vuonna kiinnitetty huomioita myyjien valinnassa. Myyntimökit lämpenevät ja karuselli pyörii uusiutuvalla energialla.

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 1.12.–22.12.2022 ma–to ja su klo 11–19 sekä pe–la klo 11–20. Itsenäisyyspäivän iltana 6.12. ylioppilaiden soihtukulkue päättyy torille ja Lucian päivän iltana 13.12. kulkue lähtee torilta. Markkinoille on vapaa pääsy.