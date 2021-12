Tuomaan Markkinoilla jo 200 000 kävijää

Poikkeuksellisesti Kauppatorilla vietettävä Tuomaan Markkinat kokoaa jälleen yli sata käsityöläistä ja pientuottajaa myymään vastuullisesti tuotettuja lahja- ja ruokatuotteita. osa paikoista on varattu viikottain vaihtuville myyjille, joten joulutorilta voi löytää uutta jokaisella käynnillä.

Mantan patsaan ympäristöön levittäytyvällä ravintolapihalla kauden herkkuja tarjoilee 11 ravintola- ja kahvilatoimijaa. Herkuttelijoille ovat maistuneet runsain joukoin muun muassa Börje’s Bavarian Bazaarin itävaltalainen Glühwein, Sofia Helsingin makeat jouluomenat sekä Haapasalon Hatsapurin juustoleivät ja georgialainen glögi. Ravintolapihalla on päivittäin myös ohjelmaa musiikista pienimuotoisiin sirkusesityksiin.

"Ihmiset ovat olleet pakkasesta huolimatta lämpimän jouluisella mielellä. Suosikkituotettamme Glühweinia on myyty jo yli 5000 annosta”, kertoo Börje’s Bavarian Bazaarin Veikko Hirvonen. Haapasalon Hatsapuri on tuonut joulutorilla hatsapurit tutuiksi myös helsinkiläisille. ”Täällä ymmärretään rasvaisen leivän ja punaisen juoman päälle. Georgiassa aterialla on aina tarjolla jotakin punaista”, sanoo perustaja Ville Haapasalo.

Perheen pienimpien suosikkeja ovat olleet uusi, Helsingin ja joulun historiaan tutustuttava Joulumysteeri-mobiilipeli sekä joulutorin sydämenä toimiva perinteinen hevoskaruselli. Karusellissa on pyörinyt tähän mennessä jo yli 22 000 lasta ja lapsenmielistä.

Tuomaan Markkinoilla huolehditaan koronaturvallisuudesta muun muassa kiinnittämällä erityistä huomioita hygieniaan ja siivoukseen. Joulutorin alue on suunniteltu mahdollisimman väljäksi, ja laajojen aukioloaikojen johdosta markkinoilta löytyy helposti myös rauhallisia hetkiä jouluostoksille. Ravintolapihalla on iltaisin käytössä koronapassi.

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Kauppatorilla 27.11.–22.12.2021 ma–to klo 11–19 ja pe–su klo 10–20. Markkinoille on vapaa pääsy.