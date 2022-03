Tuomas Mustikaisen Mutta pimeys näkee sydämen on omakohtainen esikoisromaani sodasta, rakkaudesta ja sokeudesta

Kirjailija ja entinen toimittaja Tuomas Mustikainen työskenteli urallaan mm. kriisi- ja sotajournalistina Lähi-idässä. Mutta pimeys näkee sydämen on tarina elämän hauraudesta, keskeneräisyydestä ja vankiloista, joihin ihmiset suljetaan tai joihin he itse itsensä sulkevat. Samalla se on kertomus siitä, kuinka synkimmänkin pimeyden keskellä voi piillä hauras toivo. Romaani on Mustikaisen ensimmäinen teos näön menettämisen jälkeen.

"Valtio suojelee omiaan. Enimmäkseen totuudelta." Nuori toimittaja lähtee Gazaan tekemään reportaasisarjaa Israelin ja Palestiinan kriisistä. Sotatoimialueella hän joutuu kohtaamaan hävityksen keskellä elävien ihmisten tuskan. Suomeen palattuaan toimittaja irtisanoutuu työstään, mutta sodan kuvat eivät anna hänelle rauhaa ja ote elämästä tuntuu lipuvan hänen käsistään. Seuraava kesä tuo mukanaan valon, kun hän kohtaa vankilassa viruneen Hannahin, israelilaisen toisinajattelijan, ja rakastuu. Pian kaikki kuitenkin uhkaa muuttua peruuttamattomasti, kun hänen näkönsä hämärtyy yhtäkkisesti. Tuomas Mustikainen (s. 1985) raportoi toimittajavuosinaan lukuisille suomalaismedioille Lähi-idän sota- ja kriisialueilta mm. Gazassa, Israelissa, Egyptissä, Jordaniassa ja syyrialaisten pakolaisleireillä. Hän on myös toiminut vierailevana tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulun journalismin linjalla ja mediakasvattajana Betlehemin yliopistossa. Mustikainen on kirjoittanut kaksi tietokirjaa: Kielletty kansa – elämää palestiinalaisalueilla (Atena 2014) ja Antti Arvajan kanssa Topi Sorsakoski – Viimeiseen korttiin (Johnny Kniga 2016). Mutta pimeys näkee sydämen on hänen ensimmäinen romaaninsa. Kirja ilmestyy 7.4.2022. Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@like.fi Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi

