Tuomo & Markus -voimaduon tulevan albumin uusin single We’re Not Buying It on sielukkaiden protestilaulujen sukua

Tänään suoratoistopalveluihin ilmestynyt We’re Not Buying It -single on sukua sosiaalisista aiheista hittejä aikoinaan tehtailleiden laulunkirjoittajien, kuten Curtis Mayfieldin, Staples Singersin, Allen Toussaintin ja Sly & Family Stonen koko maailman tuntemille kantaaottaville soul-kappaleille. Yhdysvaltain Los Angelesissa, Minneapolisissa ja Helsingissä äänitetyn uuden singlen taltioinnissa käytettiin jopa samaa rumpukonetta kuin Sly ja bändinsä kauan sitten! Tuomo ja Markus jatkavat uudella biisillään myös oman englanninkielisen alter egonsa katalogia, sillä he ovat aikaisemmin levyttäneet useita soul-singlejä Pratt & Moody -nimellä.

– We’re Not Buying It on kunnianosoitus 1960- ja 70-lukujen taitteen sielukkaille protestilauluille. Sanoituksen alkuperäisenä inspiraationa toimi 10 vuoden takainen “Occupy”-liike, mutta sen voisi kuvitella toimivan aivan yhtä hyvin vaikkapa BLM- tai Elokapina-mielenosoituksissa – missä tahansa, missä iso joukko ihmisiä kokee tulleensa huijatuksi tai kokonaan unohdetuksi valtaapitävien toimesta, kosketinsoittaja-laulaja-lauluntekijä Tuomo Prättälä toteaa.

Soundi-lehdessä tänään ensinäytössä nähtävällä We’re Not Buying It -videolla Tuomo & Markus yhtyeineen demonstroivat, kuinka heiltä käy biisin esittäminen livetilanteessa. Videolla soittaa Tuomon ja Markuksen lisäksi duon pitkäaikainen taustayhtye, johon kuuluvat trumpetisti Verneri Pohjola , rumpali-pasunisti Juho Viljanen , pedal–steel-velho Miikka McGyver Paatelainen ja basisti Jere Ijäs . Uusi single on kolmas tulevalta Game Changing -albumilta julkaistu kappale, duo julkaisi touko- ja kesäkuussa lomasoundtrackiksi biisit Wishful Information ja Highest Mountain . Pääosin Yhdysvalloissa äänitetyllä, 14. lokakuuta ilmestyvällä albumilla soittavat Tuomon & Markuksen ja kotimaisen taustayhtyeen lisäksi muun muassa Jonathan Wilson , jonka studiolla Los Angelesissa levy on osin äänitetty, sekä newyorkilainen kitaralegenda Marc Ribot.

Lisätietoa:

https://twitter.com/tuomo

https://www.facebook.com/tuomomarkus/

https://www.instagram.com/tuomomarkus/

http://tuomomarkus.com

https://tuomoandmarkus.bandcamp.com/track/were-not-buying-it