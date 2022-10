Tuore kyselytutkimus: suomalaiset nuoret suhtautuvat Euroopan unioniin hyvin myönteisesti

“Tuore tutkimus osoittaa, kuinka nuorten myönteiset mielipiteet EU:sta ovat kasvaneet vuodesta 2018. Myönteinen suhtautuminen kertoo uskosta EU:n toimintaa ja tavoitteita kohtaan. Ylivoimainen enemmistö vastaajista kokee Suomen olevan vahvempi EU:n jäsenenä, mikä ei ole ollenkaan yllättävää nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa“, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.



Raportin mukaan 84% nuorista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen asema on maailmassa vahvempi EU:n jäsenenä. Täysin samaa mieltä olevien osuus on kasvanut vuodesta 2018 peräti 20 prosenttiyksikköä. 71% nuorista myös kokee, että Euroopan unionin tulisi kyetä entistä vaikuttavampaan toimintaan ja valtaosan (75%) mielestä yksittäiset jäsenmaat eivät saa estää tärkeitä päätöksiä EU:ssa.



"On tutkimuksen tulosten valossa täysin selvää, että nuoret haluavat vahvan EU:n joka voi vaikuttaa suuriin globaaleihin kehityskulkuihin ja turvata asemaamme maailmassa. Toivottavasti myös poliitikot muistavat tämän tehdessään päätöksiä“, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.



Taloustutkimus Oy:n tutkija Tommi Saarnio esitteli raportin julkaisutilaisuudessa 8.10.2022.

Tutustu raporttiin kokonaisuudessaan tästä linkistä.