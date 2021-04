Tuore raportti kertoo: Mäntsälä kuuluu menestyviin kuntiin

Mäntsälän Yrityskehitys Oy, kotoisammin MYK, on kuntaomisteinen elinkeinoyhtiö. Palvelemme yrityksiä ja yrittäjiä kokonaisvaltaisesti, yrityksen perustamisesta, sijoittumiseen ja muutostilanteisiin. Tutustu Mäntsälän toimitiloihin ja tontteihin:

https://www.yrityskehitys.net/toimitilat-ja-tontit/tontit-alueittain

Invest In Mäntsälä’s mission is to help companies locate in Mäntsälä and to develop the local economy. We sell and market commercial plots owned by the Municipality of Mäntsälä. Try our plot calculator, which also serves you in English. Invest In Mäntsälä maintains a database of available private business premises as well as local companies.