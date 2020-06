Tuore tutkimus osoittaa: naiset stressaavat enemmän ja nukkuvat huonommin

Garmin-yrityksen ovat perustaneet Gary Burrell ja Dr. Min Kao vuonna 1989, ja se on tänä päivänä yksi kokeneimmista GPS-tekniikan kehittäjistä ja tuotevalmistajista. Garmin suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja myy navigointi-, viestintä- ja informaatiolaitteita ja -sovelluksia, joista useimmissa hyödynnetään GPS-tekniikkaa. Garmin-tuotteet on kehitetty käytettäviksi autoilu-, ulkoilu-, urheilu-, veneily- ja ilmailualoilla sekä OEM -sovelluksissa mobiilialustoilla ja langattoman teknii­kan avulla.

Garmin Ltd. -yhtiö on rekisteröity Sveitsiin, ja sen suurimmat tytäryhtiöt sijaitse­vat Yhdys­valloissa, Taiwanissa ja Isossa-Britanniassa. Yhtiöllä on yhteensä yli 13.000 työntekijää Yhdys­vallois­sa, Taiwanissa ja Euroopassa. Korkeasta teknisestä osaamisesta huolehtivat yrityksessä työskentelevät yli 1.000 insinööriä. Garmin on vuodesta 1989 tähän päivään myynyt maailmanlaa­jui­sesti yli 200 miljoonaa navigointilaitetta. Yhtiö on ollut kannattava perustamisestaan lähtien. Euroopassa Garminilla on oma toimipaikka Southamptonissa, Münchenissä, Wurzburgissa, Pariisissa, Barcelonassa, Milanossa, Lissabonissa, Grazissa, Brysselissä, Lohjalla ja muissa Pohjoismaissa. Muissa Euroopan maissa Garmin-tuotteiden jakelusta vastaavat tarkoin valitut maahantuojat, jotka huolehtivat myös markkinoinnista, tuotehallinnasta, karttapalveluista sekä jälleenmyyjä- ja loppuasiakastuesta. Kaikki toimitukset pohjoismaisille jälleenmyyjille tulevat Garmin Nordicin omasta logistiikkakeskuksesta, joka sijaitsee Allerødissä, Tanskassa.

Lisätietoja: http://www.garmin.com/fi/