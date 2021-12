Tuore tutkimus paljastaa – Ulkokuntosalilla treenaaminen voi olla yhtä tehokasta kuin sisäkuntosalilla

Omnigym Oy



Mitä jos voisimme siirtää kuntosaliharjoittelun ulos, ilman että harjoituksen laadusta tarvitsisi tinkiä? Tällä johtoajatuksella kotimaiset David-laitteet ovat kasvattaneet suosiotaan kuntien tarjoamilla ulkokuntosaleilla vuodesta 2015 lähtien. Omnigymin missiona on lisätä ihmisten fyysistä aktiivisuutta ja mahdollistaa laadukas ja kokonaisvaltainen treenikokemus tasavertaisesti kaikille. Ainutlaatuista David-laitteissa on helposti säädettävä patentoitu painoyksikkö sekä huolellinen biomekaaninen suunnittelu ja pitkä tuotekehitys. Ne yhdessä takaavat tehokkaan, progressiivisen ja turvallisen harjoittelun aloittelijasta urheilijaan ikään katsomatta.

Omnigymin liikevaihto on kasvanut 43 % vuodesta 2020, liikevaihto vuodelle 2021 tulee olemaan noin 2 milj.€, josta viennin osuus on merkittävä. Omnigymin David-laitteilla voi harjoitella tällä hetkellä yli 170 kuntien ylläpitämissä ulkoliikuntapaikoissa eri puolella Suomea sekä noin 50 pisteessä muualla Euroopassa, kuten Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, Hollanti, Saksa, Espanja. Suomessa jälleenmyynnistä vastaa Puuha Group Oy, Sligshot Oy ja Omasali Oy, Ruotsissa tytäryhtiö Omnigym Ab.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta



Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on kansainvälisesti merkittävä, liikuntaa ja hyvinvointia edistävä tiedeyhteisö. Tutkimuksemme on kiinnostunut hyvinvoinnista niin yksilöiden kuin väestön mittakaavassa. Tiedekunnassamme työskentelee noin 200 asiantuntijaa, opiskelijoita on lähes 1400 ja oppiaineita 11. Strategiamme perustassa on liikkuva ihminen – hyvinvoiva yhteiskunta.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on rankattu yhdeksänneksi ShanghaiRanking-listalla (2020). Listalla on 300 liikuntatieteiden alan yksikköä (sport-related units) yliopistoista ympäri maailman.