Tuore työelämäkirja yhdistää tunne- ja bisnestaidot uudella tavalla

”Kirjassa herkkään ihmisyyteen menevät tunnetaidot yhdistetään kovaan bisnekseen. Siinä pureudutaan työyhteisön hyvinvointiin ja tiimin turvallisuuteen, yksilön vastuuseen versus kollektiivi”, Nina Rinne luonnehtii. ”Näitä teemoja ei tällä tavoin ole aiemmin yhdistetty työelämäkirjallisuudessa, ei Suomessa eikä ulkomailla.”

Nykypäivän työelämässä suositaan jatkuvasti matalampia organisaatioita, joissa työ siirtyy projekteihin, verkostoihin sekä virtuaalisiin tiloihin. Uudenlaisten muutostarpeiden nopeus saattaa kuitenkin heikentää työhyvinvointia. Silloin psykologinen turvallisuus on kirjoittajan mukaan usein koetuksella.

Psykologinen turvallisuus on tunne siitä, että jokainen voi tuoda esiin uusia ideoita, kertoa keskeneräisistä ajatuksista, pyytää apua tai kertoa epäonnistumisista ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa nolatuksi. Turvan tunne työyhteisössä lisää kirjailijan mukaan luovuutta, luottamusta ja tuottavuutta. ”Psykologisen turvallisuuden luominen vaatii organisaation rohkeutta”, hän summaa.

”Olemme kaikki samassa veneessä kehittämässä aivan uudenlaista organisoitumisen tarinaa, jolla menestymme tulevaisuudessa. Tämä edellyttää luopumista vanhasta käsityksestä siitä, miten on aiemmin organisoiduttu ja johdettu”, Rinne kertoo.

Kirjan keskeinen teema on rohkeat organisaatiot – ne, jotka saavat ihmiset kukoistamaan yhdessä. Kirja pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, miten tämän mahdollistava rohkea tiimi ja organisaatio luodaan, ja miksi sillä menestytään.

Nina Rinne on Valmennustoimisto Sitomon toimitusjohtaja ja Brené Brownin Dare to Lead -ohjelmasta valmistunut Leadership Coach. Hän on toiminut yrittäjänä ja johtajana yli 20 vuotta. Kirja on syntynyt hänen halustaan auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään rohkean johtajuuden kautta. Tämä esikoisjulkaisunsa on hänen mukaansa tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat edistää sellaista käyttäytymistä, joka mahdollistaa rohkean organisaation. Kirja julkaistaan myös äänikirjana.

