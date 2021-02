Tuotantoeläinten terveysdatasta hyötyä tuottajille ja kuluttajille

Kohti hiilineutraaliustavoitteita – Metallinjalostusteollisuus ja tutkimusorganisaatiot kehittämään keinoja CO2-päästöjen vähentämiseksi 16.2.2021 08:55:00 EET | Tiedote

Suomen johtavat metallinjalostusteollisuuden toimijat ovat yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa käynnistäneet mittavan kolmivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää teknologioita metallien tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Metallinjalostuksessa on Suomen valmistavan teollisuuden aloilta suurin CO2-vähennyspotentiaali. Business Finland rahoittaa hanketta lähes 10 miljoonalla eurolla. Hankkeen kokonaisarvo on 18 miljoonaa euroa.