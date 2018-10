Oma verkkokauppa hukkasijoitus, Amazon vie asiakkaat - Suomalaisbrändit vietävä 300 miljoonan ostajan ulottuville 15.3.2018 09:30 | Tiedote

Suomessa on satoja yrityksiä, jotka voisivat kasvattaa liiketoimintaansa kansainvälisesti hyödyntämällä verkkojätti Amazonia. Nyt moni yritys satsaa suuresti oman kansainvälisen verkkokaupan rakentamiseen, mutta jättää sen markkinoinnin retuperälle. Vaarana on, että verkkokaupasta tulee hukkainvestointi. - Yrityksen kannattaa myydä tuotteitaan Amazonissa. Sieltä saa varastoinnin, logistiikan ja asiakaspalvelun. Kaiken kukkuraksi markkinapaikassa liikkuu vuositasolla 300 miljoonaa ostajaa. Mahdollisuudet ovat kertaluokkaa suuremmat, toteaa liiketoimintajohtaja Pasi Bruun Retimestä. Amazonin markkinapaikkaan erikoistunut yritys on ollut rakentamassa suomalaisen kosmetiikkabrändin menestystä Pohjois-Amerikassa.