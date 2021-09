Tuotetiedote: Läpinäkyvän kehyksen ansiosta sähkökaluste sulautuu osaksi seinää

Schneider Electricin sähkökalusteiden valikoimasta löytyy värejä ja muotoja jokaiseen sisustukseen. Esimerkiksi Exxact Design -kehyksen etuosa on läpinäkyvä, jolloin se sulautuu kauniisti osaksi seinän väriä.

Exxact- ja Elko Plus -sarjojen kehyksistä, kytkimistä ja pistorasioista on saatavilla useita väri- ja materiaalivaihtoehtoja. Renova-kalustesarjan pyöreät muodot henkivät puolestaan vanhan ajan tunnelmaa.

Sähkökalusteista Exxact sopii yhteen myös Wiser-älykotijärjestelmän kanssa.

Tuotenäytteitä voi tiedustella Schneider Electricin yhteyshenkilöltä, yhteystiedot lisätiedoissa.

Tuotetiedote, 16.9.2021 – Schneider Electricin valikoimista löytyy moderneja kehyksiä ja pistorasioita eri väreissä, mutta valikoimaa on myös retrompaan makuun. Läpinäkyvän kehyksen ansiosta sähkökaluste sulautuu osaksi seinää. Näin harmoninen ilme säilyy, eikä kokonaisuus katkea valokytkimeen. Lasikehyksistä on saatavilla useita värivaihtoehtoja.

– Exxact- ja ELKO Plus -sarjoista löytyy erilaisia värejä ja kehyksiä, joiden avulla sisustuksella voi leikitellä. Lasikehyksiä on kolmea väriä: valkoinen, musta ja titaani. Valkoisesta lasikehysestä on saatavilla myös huurrettu valkoinen versio, joka tuo sisustukseen pehmeän säväyksen. Kirkas valkoinen kehys taas tuo kuulautta sisustukseen, kertoo Schneider Electricin segmentti- ja kanavamarkkinointivastaava Sara Orre.

– Lasikehyksen sisäosan voi valita erivärisenä kuin kytkimen ja värejä yhdistämällä saada siten elävyyttä sisustukseen. Tällä hetkellä esimerkiksi hirsitaloissa ovat suosiossa mustan ja antrasiitin väriset kehykset ja kytkimet, sillä ne tuovat upean kontrastin puun värille. Toisaalta Schneiderin sähkökalusteista voi valita myös vaihtoehdon, jossa sähkökalusteet eivät vie ollenkaan huomiota vaan ne sulautuvat osaksi pintojen värejä ja kuoseja.

Exxactin laaja mallisto kattaa monenlaiset tarpeet erilaisista pistorasioista kytkimiin ja jakorasioihin. Myös tulevaisuuden älykotivaatimukset on otettu tuotteessa huomioon.

– Exxactin värivalikoimaan on panostettu, jotta se palvelisi mahdollisimman laajasti erilaisia kuluttajia. Lisäksi Exxact sopii yhteen uuden älykotiratkaisumme Wiserin kanssa, jonka avulla jokaisesta kodista voidaan tehdä älykoti.

Retroa tunnelmaa Renova-sarjan avulla



Renova-kalustesarja noudattaa menneen ajan muotoilua, mutta tekniikka vastaa nykyajan vaatimuksia ja tarpeita. Värivaihtoehtoina ovat musta ja valkoinen.

– Renovan pyöreät muodot ja vipumaiset painikkeet pehmentävät tarvittaessa moderniakin sisustusta ja värimaailmaa. Renovan valikoima pitää sisällään yleisimmät kytkimet, pistorasiat, jakorasiat sekä nykyaikaiset USB-pistorasiat ja muut tietoliitäntäpistorasiat. Tuotteita saa valkoisena ja mustana. Renovasta löytyy yksitoista erilaista kehystä, joilla voi tuoda hauskoja yksityiskohtia piristämään kodin tyyliä, Orre kertoo.

Vaihda sähköasennuskalusteet remontin yhteydessä



Sähköasennuskalusteita ei aina muisteta silloin, kun tehdään esimerkiksi keittiöremonttia. Nykyaikaiset sähkökalusteet ovat osa sisustusta.

– Remontin yhteydessä kannattaakin päivittää myös sähkökalusteet ja tutkia, millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Asennuksen hoitaa aina sähkömies, jonka kautta myös tuotteet on mahdollista hankkia. Schneider Electricin tuotteita on myös saatavilla kattavasti rautakaupoista ympäri Suomen, kertoo Schneider Electricin tukkukanavan kehityspäällikkö Sanna Repo.

Lisätietoa tuotteista:

Exxact

ELKO Plus

Renova

Tutustu myös ideakuvastoon: https://se.hanemedia.com/tapetti-ideat/

Lisätietoja ja tuotenäytteiden kyselyt:

Sara Orre, segmentti- ja kanavamarkkinointivastaava, Schneider Electric

puh. 044 550 4434

sara.orre@se.com