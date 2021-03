Tuottajalle kiitos -stipendit ovat taas haettavissa viljelyn kehittämiseen ja tiedon jakamiseen

Kolmannen kerran avautuva Vaasan, K-ryhmän ja ProAgrian Tuottajalle kiitos -stipendihaku antaa kaikille maanviljelijöille mahdollisuuden hakea stipendiä viljelyyn tai jatkojalostukseen liittyvien innovaatioiden kehittämiseen, testaamiseen sekä uuden tiedon jakamiseen. Vaasan, K-ryhmän ja ProAgrian yhteistyön tavoitteena on antaa tuottajalle aito kiitos viljelyn kehittämisestä sekä vastuullisuudesta läpi koko arvoketjun. Pitkällä aikavälillä kaikki viljelijät hyötyvät kehittämistyöstä ja niiden tuloksista.

Stipendiä voi hakea 2.3.-31.3.2021 osoitteessa proagria.fi/viljelijastipendi. Hakukierroksella jaettavien stipendien suuruus on maksimissaan 10 000 euroa hakijaa kohden. Stipendinsaajat valitsee asiantuntijaraati, joka muodostuu Vaasan, ProAgrian, K-ryhmän, MTK:n sekä Lantmännen Agron edustajista.

Stipendit jaettiin ensimmäisen kerran keväällä ja toisen kerran syksyllä 2020. Aikaisemmat stipendien saajat ovat hakeneet stipendejä mm. ilmastonmuutoksen hillintään, uusien viljelykasvien käyttöönottoon ja tilojen väliseen yhteistyöhön. Stipendin rahoitus tulee K-ryhmän ja Vaasan Tuottajalle kiitos -leipätuotteiden 20 sentin hyvitysosuuksista.

Ensimmäisten joukossa Tuottajalle kiitos -stipendin sai eteläpohjalaisviljelijät Kari Alasaari, Lauri Hantula ja Jouko Hyvärinen TuplaRuutu-menetelmäänsä, jolla tehdään tilakohtaista koetoimintaa.

”Tuottajalle kiitos -stipendi on hieno tunnustus ja arvostus tehdystä työstä meille tuottajille, jotka olemme itse kehittäneet alaa omista lähtökohdistamme. Stipendi antoi meille kolmelle hyvää potkua ja tsemppiä yhteistyöhön ja tekemiseen. On ollut piristävää tehdä tätä tuplaruutuprojektia ja kehittää tilojen välistä yhteistyötä, sekä siinä samalla jokaisen projektissa mukana olevan tilan viljelyä”, sanoo viljelijä Kari Alasaari.

Stipendit kannustaneet kehittämään ja innovoimaan

”Stipendi on otettu hyvin vastaan ja sen hakijamäärät ovat joka kerta kasvaneet. On upeaa nähdä viljelijöiden intoa kehittää työtään ja luoda uusia, ympäristön kannalta entistä kestävämpään tuotantoon tähtääviä innovaatioita ja toimintatapoja”, kertoo Vaasan Oy:n kaupallinen johtaja Minna Cousins ja jatkaa: ”Suomen huoltovarmuuteen kuuluu jokapäiväisen leivän turvaaminen ja sen onnistumisesta myös tuottajille kiitos. Koronavuosi on vahvistanut suomalaisten suhdetta tuttuihin ja turvallisiin tuotemerkkeihin. Tulevienkin klassikoiden kehittämistä silmällä pitäen odotamme innolla, mihin kaikkiin kotimaista alkutuotantoa edistäviin keksintöihin ja toimintamalleihin saamme tänä keväänä tutustua.”

Tuottajalle kiitos -stipendien tavoitteena on antaa tuottajalle aito kiitos laadukkaan viljan tuottamisesta ja heidän osaamisestaan, vastuullisuudesta koko ketjussa ja koko ketjun hyvästä tavasta toimia.

"Suomalainen ruoka on K-ryhmälle arvovalinta ja olemmekin Suomen suurin lähiruokakauppa. On hienoa, että voimme tarjota kuluttajille myös leipäosastolla mahdollisuuden Tuottajalle kiitos -tuotteiden valintaan ja sitä kautta konkreettisen väylän arvostuksen osoittamiseen suomalaiselle ruoalle ja sen tuottajille", tavarakaupan johtaja Harri Hovi K-ryhmästä toteaa.

Tuottajalle kiitos -stipendien aiheet ovat kiinnostaneet laajasti alalla.

”Olemme tukeneet stipendien saajia viestimään omasta kehitystyöstään ja saavutuksistaan. Kohteet ovat olleet mielenkiintoista ja saamme vielä kuulla monista innovaatioista, jotka on saatu vauhtiin stipendirahalla. Viime kerralla stipendin sai mm. vertikaaliviljelyn kehitystyö, hiiliviljelyn ekologiset valinnat, valkuaiskasvien viljelykokeet, yhteistyö viljan varastoinnissa, ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä verkkopohjainen hiili- ja vesistölaskuri ja tase sekä aurinkoenergiaa hyödyntävä kuivuri-innovaatio”, kuvaa ProAgria Keskusten Liiton markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila.

Lyhyesti

Vaasan Tuottajalle kiitos -viljelijästipendihaku: Tuottajalle kiitos -stipendien hakuaika on 2.3.–31.3.2021. Stipendiä haetaan täyttämällä verkkolomake osoitteessa: proagria.fi/viljelijastipendi. Valituille stipendinsaajille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti ja heidän kanssaan tehdään käytännönläheinen sopimus toteutuksesta ja raportoinnista. Stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa ja seuraava stipendien hakukierros on loppuvuodesta 2021. Kullakin hakukierroksella jaettava kokonaissumma on riippuvainen Tuottajalle kiitos -leipätuotteiden myynnistä. Vaasanin Tuottajalle kiitos -tuote: Pirkka Setsuuri (tuki 20 c)

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 550 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Kaurasydän, Vaasan Kaura 100 %, sekä Vaasan hampurilais ja hot dog -sämpylät. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme Suomessa ja Baltiassa vuonna 2020 oli 200 miljoonaa euroa. www.vaasan.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on 14 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

ProAgriaa vie vahvasti eteenpäin halu ja osaaminen tuottaa koko Suomessa maatila- ja maaseutuyrittäjille alan asiantuntijoina parhaita ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen, sen kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Kehitämme suomalaista maataloutta ja maaseutua vahvalla kokemuksella ja uudistavalla otteella. Palvelumme kattavat johtamisen, talouden ja tuotannon tiiviisti toisiinsa nivoutuvana kokonaisuutena. Vahvuutenamme on valtakunnallinen ProAgrioiden verkosto ja tiivis yhteistyö ja verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Meitä on koko Suomessa 650 alan huippuammattilaista. Olemme vahvasti tulevaisuuteen katsova, uudistuva ja uudistava ProAgria-verkosto. Haluamme mahdollistaa maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa. #onnistummeyhdessä www.proagria.fi