Tuottajatähdet Martin Garrix ja Alan Walker Ruisrockiin

Turun Ruissalossa 3.–5.7.2020 juhlittavan Ruisrockin artistikattaus täydentyy kahdella elektronisen tanssimusiikin kärkinimellä.

Maailman suurimmilla festivaalilavoilla yleisöjä villinnyt Martin Garrix on tullut tunnetuksi monipuolisena EDM:n ja popin supertähtenä, jonka maailmanlaajuiselle menestykselle ei näy loppua. Kunnianhimoinen DJ-tuottaja on onnistunut pitämään ykköspaikkaa DJ Mag -julkaisun TOP 100 DJ’s -listalla kolme kertaa peräkkäin ja keikkuu edelleen aivan sen kärkisijoilla. Garrixin julkaisuihin lukeutuu useampikin huippusuosittu yhteiskappale muun muassa Dua Lipan, Khalidin ja Troye Sivanin kaltaisten artistien kanssa.

DJ-tuottaja Alan Walker on nuoresta iästään huolimatta onnistunut jättämään jo nimensä popmusiikin historiaan. Suuren suosion niin keikkalavojen päätähtenä kuin huimilla striimausluvuillaan saavuttanut artisti tunnetaan esimerkiksi hiteistään “Alone”, “All Falls Down” ja “Diamond Heart”. Suosituimpaan tuotantoon kuuluvat myös useat tunnetut remix-kappaleet, joiden alkuperäistekijöitä ovat olleet monet popin suurimmat nimet Kygosta Aviciin, Siaan ja Bruno Marsiin.

Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa talven mittaan.

Ruisrockin kolmen päivän liput ovat myynnissä Tiketissä hintaan 190€. Muut lipputyypit tulevat myyntiin vuoden 2020 puolella.





11.12. MENNESSÄ JULKAISTUT ARTISTIT

Martin Garrix (NL), Khalid (US), Alan Walker (NO), DaBaby (US), Tove Lo (SE), Zara Larsson (SE), Kaija Koo, Tehosekoitin, Vesala, Cledos, Luukas Oja, Maustetytöt, Mouhous