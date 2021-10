Tupakoin beigessä tuulessa -runokokoelmassa nautitaan elämästä auringossa

Lea Kaleniuksen runokokoelma Tupakoin beigessä tuulessa on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Aurinko, hiekka ja tuuli luovat vapaan, kolmiulotteisen tilan – vastakohtana yhteiskunnan säännöille ja etiketeille, jotka määrittelevät, miten kuuluu käyttäytyä. Runon minä nauttii elämästä auringossa ja hevosen selässä – ja kärsii luokissa ja muodollisten juhlien keskellä. Hän etsii merta, mutta päätyy hiekkatuuleen tupakoimaan. Älykäs huumori auttaa, ja toisaalta elämän kauneuttakin sävyttää hienoinen surumielisyys.

Tupakoin beigessä tuulessa on Lea Kaleniuksen (s. 1979) toinen runokokoelma. Hänen esikoiskokoelmansa Rouva on kadonnut sai kiittävän vastaanoton. Teos voitti ilmestymisvuotenaan 2016 muun muassa Helsingin yliopiston kirjallisuudenopiskelijoiden vuosittaisen runodebytanttipalkinnon. Lea Kalenius on myös kirjoittanut ja ohjannut näytelmiä sekä toiminut pelikäsikirjoittajana.

KALENIUS, LEA : Tupakoin beigessä tuulessa

76 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523810396

Ilmestymisaika: Syyskuu 2021

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse.