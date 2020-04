Tupakointi raskauden aikana lisää lapsen astmariskiä vielä aikuisenakin

Odottavan äidin tupakointi aiheutti noin 1,5-kertaisen astmariskin jälkeläisillä 31–46 vuoden iässä, kertoo tutkimus.

Tupakansavulle altistumisen tiedetään lisäävän lapsuusiän astmariskiä, mutta myöhemmästä vaikutuksesta on niukasti tutkimustietoa.

European Respiratory Journal -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 5 200 henkilöä, jotka syntyivät Pohjois-Suomessa vuonna 1966. Äidin tupakointi raskauden aikana aiheutti noin 1,5-kertaisen astmariskin jälkeläisillä 31–46 vuoden iässä. Riski oli suurempi niillä, jotka ilmoittivat kärsineensä aikaisemmista hengitysoireista tai jotka kantoivat RUNX-1-alttiusgeeniä.

– Tulokset voivat viitata hengitysteiden varhaiseen haavoittuvuuteen ja pysyviin tupakan aiheuttamiin haittoihin, dosentti Sanna Toppila-Salmi Helsingin yliopistosta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sanoo.

Toppila-Salmen mukaan raskautta suunnittelevia perheitä ja raskaana olevia äitejä tulisi kannustaa lopettamaan tupakointi. Tämä vähentäisi lasten myöhemmällä iällä alkavan astman riskiä ja parantaisi hengitysteiden terveyttä.

Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Lisätietoja:

Dosentti Sanna Toppila-Salmi, Helsingin yliopisto

Puh. 050 543 1421

Sähköposti: sanna.salmi@helsinki.fi

Viite: Sanna Toppila-Salmi, Annika T. Luukkainen, Baizhuang Xu, Jussi Lampi, Juha Auvinen, Kishor Dhaygude, Marjo-Riitta Järvelin, Juha Pekkanen. Maternal smoking during pregnancy affects adult onset of asthma in offspring: a follow up from birth to age 46 years. European Respiratory Journal 2020. DOI: 10.1183/13993003.01857-2019

Ystävällisin terveisin



Miia Soininen, viestinnän asiantuntija, Helsingin yliopisto

miia.soininen@helsinki.fi 050 478 2906